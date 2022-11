Jacques Painchaud est le nouveau président de l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ). Le président sortant, Dominic Ricard, a quitté son poste le mois dernier.

Alice Girard-Bossé La Presse

M. Painchaud était jusqu’à présent vice-président à la Discipline et à la déontologie de l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ).

Le mois dernier, Dominic Ricard avait annoncé sa démission, alors que les négociations sur le renouvellement du contrat de travail des policiers font du surplace.

« Après plus d’un an de négociations, force est d’admettre que le Conseil du trésor a une méconnaissance de la profession policière et qu’il n’a aucune reconnaissance de l’implication et du travail d’un corps de police de niveau 6 », avait alors écrit M. Ricard sur Facebook.

L’association est en négociation depuis 2021 pour le renouvellement du contrat de travail des policiers de la Sûreté du Québec (SQ), qui a expiré en mars dernier.

Le temps supplémentaire obligatoire, la rétention du personnel et la santé psychologique chez les policiers font l’objet de discussions à la table de négociation depuis les dernières semaines.

Le nouveau président de l’association, M. Painchaud, s’est dit prêt à intensifier les moyens de pression, s’il n’y a pas de progrès à la table de négociation. « Je suis au rendez-vous pour faire valoir le respect et la reconnaissance que nous méritons », a-t-il déclaré mardi dans un message aux membres.

« Le départ du président sortant n’a pas pour effet de repartir à zéro la négociation actuelle », a-t-il également indiqué, ajoutant que les divers départs au sein du Bureau exécutif depuis le début du mandat suscitent « beaucoup de mouvement au sein des membres du conseil de direction ».

En effet, la semaine dernière, le vice-président aux finances de l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ), Charles Hopson, a été relevé de ses fonctions qu’il occupait depuis novembre 2020 après avoir été surpris avec une escorte. Il fait maintenant l’objet d’une enquête disciplinaire et criminelle.

Avec Louis-Samuel Perron et Delphine Belzile, La Presse