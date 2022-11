La garderie Palace des anges n’était pas sécuritaire pour les enfants, a constaté le ministère de la Famille lors d’une inspection les 11 et 12 octobre, selon une demande d’injonction déposée cette semaine.

Pas de chauffage, un lit d’enfant sale, des fils électriques au sol et des enfants habillés inadéquatement : une garderie illégale située dans le secteur de Villeray a dû être évacuée d’urgence en octobre dernier. Les conditions au Palace des anges étaient potentiellement dangereuses et le gouvernement veut fermer l’établissement.

Mayssa Ferah La Presse

Le Palace des Anges a changé de local l’hiver dernier, indiquent les documents judiciaires. La propriétaire de l’établissement, Khadidja Bensalem, était titulaire d’un permis de garderie à l’ancien endroit. Elle ne détient toutefois aucun permis de garderie ou de CPE pour les locaux situés sur la rue Jarry Est, précisent les documents de cour.

Les inspecteurs ont fait irruption dans un endroit sans chauffage, où le thermostat n’était pas fixé au mur et dont les fils électriques étaient exposés.

Certains enfants étaient sans souliers et non habillés convenablement, alors qu’il faisait frais dehors.

Plusieurs lampes sur pied encombrent les espaces de circulation des bambins au milieu du vestiaire et près de la salle de bain.

On y retrouve un lit d’enfant sale sur le bureau et des rallonges électriques traînent au sol.

L’endroit a donc été évacué d’urgence le 14 octobre dernier. « Les risques pour la santé et la sécurité des enfants constituent un préjudice irréparable. »

Miguel Martinez amenait ses enfants au Palace des anges chaque jour depuis environ un mois et demi. « Je trouvais plusieurs choses un peu louches », explique-t-il en entrevue.

Dès leur seconde semaine à la garderie, ses enfants sont tombés malades. « C’est normal, mais je me demandais pourquoi ils avaient les pieds et les mains froids. »

Les enfants, qui étaient censés recevoir trois repas, avaient souvent faim, raconte-t-il. « La plus vieille me disait qu’elle n’avait presque pas mangé. Les employés me répondaient qu’elle avait eu ses trois repas. »

La propriétaire était selon lui difficile à rejoindre par téléphone. « J’avais des questions, mais jamais de réponse. » Il a même demandé plusieurs fois à revisiter la garderie, sans succès.

Mme Bensalem n’avait pas répondu à notre demande d’entrevue au moment d’écrire ces lignes.

Des parents dans le pétrin

Malgré l’inspection et l’évacuation de l’endroit, certains parents déplorent la décision de fermer la garderie.

Célia Aboul, mère d’un poupon inscrit au Palace des anges, se retrouve malprise. « C’est bien beau de fermer ça, mais on a été prévenu à la dernière minute. C’est vraiment dommage, car les enfants adoraient cet endroit. »

L’étudiante au DEP en secrétariat doit s’absenter de certains cours pour pouvoir être à la maison avec sa petite depuis la fermeture.

Franchesco Alexandre, un autre parent d’enfant, se désole de la fermeture de la garderie. « J’ai visité plusieurs fois. Tout était propre. Les enfants sont pris en charge dans des conditions optimales. »

Il va même jusqu’à dénoncer la façon « brusque » dont a fait preuve le ministère de la Famille en fermant la pouponnière, sans option de rechange pour les parents.

« On travaille moi et ma femme. On ne peut pas se passer de la garderie. »