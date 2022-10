Statut de QS et du PQ

La CAQ invite Dominique Anglade à faire preuve « d’ouverture »

La cheffe libérale, Dominique Anglade, devrait faire preuve de plus « d’ouverture » et accepter de reconnaître Québec solidaire et le Parti québécois comme des groupes parlementaires, un statut qui leur permettrait d’obtenir plus de budget et de temps de parole au Salon bleu.