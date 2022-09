Si votre semaine est passée en un temps éclair, écoutez ou lisez en quelques minutes des reportages de La Presse qui ont fait l’actualité cette semaine.

Enquête publique du coroner sur la mort d’Amélie Champagne

La coroner en chef du Québec, Pascale Descary, a ordonné une enquête publique sur la mort d’Amélie Champagne. La jeune femme de 22 ans qui souffrait de symptômes persistants de la maladie de Lyme s’est suicidée récemment. Son père, Alain Champagne, a raconté au chroniqueur Patrick Lagacé qu’elle avait été admise au CHU de Sherbrooke après une tentative de suicide. Puisque la patiente habitait la métropole, l’hôpital de l’Estrie l’a référée au CHUM, à Montréal. Malheureusement, Amélie Champagne s’est suicidée la veille de son rendez-vous. L’enquête publique vise notamment à éclaircir les circonstances de la mort de la jeune femme.

Campagne électorale : dérapages sur l’immigration

Le thème de l’immigration a monopolisé la campagne électorale et provoqué des dérapages depuis quatre semaines. Le premier ministre François Legault a affirmé qu’accueillir plus de 50 000 immigrants serait « un peu suicidaire ». Des péquistes ont diffusé des tweets anti-islam. Le chef du parti conservateur, Éric Duhaime, a dit considérer la construction d’un mur à la frontière canado-américaine pour empêcher les demandeurs d’asile de la traverser. Et le ministre sortant de l’Immigration, Jean Boulet, a lancé plusieurs faussetés au sujet des nouveaux arrivants qui « s’en vont à Montréal, ne travaillent pas, ne parlent pas français ou n’adhèrent pas aux valeurs de la société québécoise ». Comment les immigrants perçoivent-ils cette campagne électorale ? Pas très bien, selon les témoignages recueillis par La Presse. Ces élections québécoises ont fait naître une crainte chez Francisco Morataya. De plus en plus, le discours sur l’immigration tend vers la droite, dit-il, et cela n’augure rien de bon pour les autres personnes comme lui qui voudraient choisir le Québec comme terre d’accueil.

Les hommes russes fuient le pays

Au moins 200 000 personnes ont quitté la Russie depuis l’annonce de la mobilisation partielle de 300 000 hommes annoncée mercredi dernier par Vladimir Poutine. Le réservoir total de mobilisation en Russie est de 25 millions de personnes. Le président russe, Vladimir Poutine, a aussi signé vendredi l’annexion de quatre régions d’Ukraine que Moscou occupe totalement ou partiellement. Les quatre régions seront officiellement annexées, après de prétendus référendums régionaux organisés fin septembre à la hâte. Le vote a été qualifié de « parodie » par Kyiv et ses soutiens occidentaux.

Les femmes au cœur des manifestations en Iran

La mort de Mahsa Amini a choqué la population d’Iran. La jeune femme de 22 ans a été arrêtée le 13 septembre par la police des mœurs du pays en raison d’un port de « vêtements inappropriés », qui laissaient voir une mèche de cheveux. Le mouvement de contestation déclenché par sa mort en est à sa troisième semaine. Vendredi, on dénombrait 83 morts lors des nombreuses manifestations. Homa Hoodfar est professeure à l’Université Concordia. Elle a été emprisonnée pendant quatre mois en Iran en 2016. « En ce qui me concerne, nous sommes dans un tournant. Le régime doit vraiment prendre un virage majeur. Mais pour ce que j’en vois actuellement, il ne va pas durer. Et les femmes comme les droits des femmes sont au centre de ce mouvement de protestations. On a vu des femmes dans les mouvements précédents, mais jamais comme aujourd’hui », souligne-t-elle.

Un premier succès pour la défense planétaire

La sonde DART de la NASA a réussi sa mission : frapper l’astéroïde Dimorphos pour dévier sa trajectoire lundi soir. Une ingénieure québécoise, Julie Bellerose, était aux commandes du pilotage. Lancée en novembre dernier, la sonde DART avait pour objectif de mesurer combien l’orbite de Dimorphos autour de Didymos aura changé après la collision. Environ 500 astéroïdes d’un diamètre supérieur à 150 mètres sont identifiés chaque année. Mais seulement 10 000 des 25 000 astéroïdes de cette taille sont connus. À titre de comparaison, l’astéroïde qui a signé l’arrêt de mort des dinosaures il y a 65 millions d’années faisait 10 km de diamètre, et celui qui a blessé près de 1500 personnes en Sibérie en 2013, 20 mètres de diamètre.