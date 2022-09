Voici les principales nouvelles du lundi 26 septembre. Tout d’abord, un tour complet des activités et des déclarations des chefs de parti à une semaine de l’élection provinciale du 3 octobre.

La liste comprend l’ajout du privé en santé, la construction du troisième lien, l’approbation du projet de GNL Québec, la réforme du mode de scrutin et le registre des prédateurs sexuels.

Le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, estime que le système politique est « malade », et même « brisé », alors qu’un parti peut obtenir une majorité parlementaire à Québec, alors qu’une majorité de citoyens n’a pas voté pour lui.

Le chef caquiste a affirmé dimanche que le risque d’une récession augmente à 50 % au Québec et que dans ce contexte, il valait mieux choisir la stabilité plutôt que « prendre des risques ». Mme Anglade estime que son équipe de candidats est la mieux préparée pour affronter à une récession économique.

La cheffe libérale, Dominique Anglade, a répliqué à l’appel de François Legault demandant de choisir la stabilité avec le spectre d’une récession économique. Elle a rétorqué qu’il s’agit d’une « raison de plus pour changer ».

Le chef péquiste, Paul St-Pierre Plamondon, a promis aux pêcheurs des Îles-de-la-Madeleine qu’il ne les laisseraient pas tomber à son arrivée dans l’archipel. M. St-Pierre Plamondon s’est rendu au quai de Pointe-Basse, à Havre-aux-Maisons pour constater les dégâts. Les pêcheurs lui ont fait part de leur frustration. Ils ont expliqué ne pas avoir pu sortir leurs bateaux de l’eau et les mettre à l’abri de la tempête en raison d’un litige entre Québec et Ottawa.

Les mesures sanitaires à la frontière seront levées le 1er octobre

Les voyageurs n’auront plus à porter un masque à bord des avions et des trains. Ils n’auront plus à se soumettre à une vérification de leur état de santé avant leur embarquement.

Le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, a aussi annoncé la fin de l’utilisation de l’application ArriveCan, la fin des tests de dépistage aléatoires dans les aéroports et aux postes frontaliers et la fin de la quarantaine obligatoire pour les voyageurs étrangers qui ne sont pas vaccinés.