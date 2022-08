De l’avenir incertain de Carey Price au poids du français en baisse, en passant par le congédiement controversé de Lisa LaFlamme : replongez dans l’actualité des derniers jours.

La Presse

La vie sans Price

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Le gardien du Canadien, Carey Price

Les nouvelles de l’état de santé de Carey Price sont « décourageantes », a-t-on appris jeudi de la bouche de Kent Hughes, directeur général du Canadien. Au point qu’il est déjà acquis que le gardien n’amorcera pas la saison 2022-2023. Il n’en fallait pas plus pour que le spectre de la retraite soit évoqué…

Fonderie Horne : Québec fixe la limite à 15 ng/m⁠3 d’ici cinq ans

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE La Fonderie Horne de Rouyn-Noranda

Concentration d’arsenic réduite à 15 ng/m⁠3 d’ici cinq ans, limites quotidiennes ajoutées, autres contaminants surveillés et consultation publique sur le sujet ; Québec a dévoilé lundi ses exigences envers la Fonderie Horne de Rouyn-Noranda.

Cachez ces cheveux gris

PHOTO GEORGE PIMENTEL, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Lisa LaFlamme animait le bulletin de nouvelles national le plus regardé au Canada, CTV National News.

Lisa LaFlamme a été remerciée par CTV, après 35 ans de services, dont plus d’une décennie comme tête d’affiche de sa salle de nouvelles. Alors qu’il lui restait près de deux ans à son contrat. « Ce n’est pas mon choix », a précisé la journaliste, dans une vidéo de deux minutes, diffusée sur Twitter en début de semaine. Ce qui saute aux yeux dans cette décision controversée, c’est surtout l’âgisme et le sexisme éhontés et décomplexés qui la sous-tendent.

L’enfant du viol, la vérité et la justice

PHOTOMONTAGE LA PRESSE

Un enfant conçu lors d’un viol. L’agresseur revendique sa paternité. Il réclame un test d’ADN. Et le tribunal lui donne raison. Pour la victime, le cauchemar continue. Au Québec, les tribunaux font primer le droit de l’enfant à connaître ses origines. Dans ce cas-ci, la question se pose sérieusement : est-ce dans l’intérêt du fils d’Océane d’avoir un père violeur, récidiviste, délinquant dangereux ? Est-ce dans son intérêt de même le savoir ?

Le poids du français en baisse

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE

Le poids du français continue de reculer au Québec et dans l’ensemble du pays tandis qu’un nombre croissant de Canadiens parlent une autre langue que le français ou l’anglais à la maison, selon les données du recensement de Statistique Canada publiées mercredi. Cette tendance inquiète Québec et préoccupe Ottawa.