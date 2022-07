Ottawa

Du convoi de camions... à la piétonnisation

Près de six mois après la fin du convoi de camions, la rue Wellington, devant le parlement, est toujours fermée à la circulation automobile. Et c’est très bien ainsi, selon de nombreux élus et groupes de citoyens. Le blocage du centre-ville a ravivé l’idée de faire de cette artère un espace piétonnier auquel pourrait se greffer le futur tramway de Gatineau.