L’alpiniste québécois Richard Cartier a connu une fin tragique le week-end dernier, sur les flancs de la deuxième montagne la plus haute au monde, le K2, au Pakistan, qui culmine à 8611 mètres.

Isabelle Ducas La Presse

Son corps a été retrouvé la nuit dernière près du camp 1, à environ 6100 mètres d’altitude, rapporte le quotidien népalais Himalayan Times.

Le grimpeur, médecin à Saint-Jérôme, âgé dans la soixantaine, avait été aperçu pour la dernière fois alors qu’il descendait entre les camps 2 et 1, après avoir atteint le camp 4, situé à 8000 mètres.

Richard Cartier était alors accompagné notamment de l’alpiniste québécois Justin Dubé-Fahmy, qui documentait l’expédition par l’entremise des médias sociaux. M. Dubé-Fahmy n’a cependant rien écrit depuis le 21 juillet.

« Mardi, on a fait BC au C3 japonais, 7000 m, a-t-il écrit jeudi dernier. On pensait que c’était le C2.5, mais non ! Richard [Cartier], Matt [Eakin] et moi étions brûlés. 16 h de grimpe. Puis aujourd’hui, on a touché lower C4 (7600 m). De retour au Camp de Base demain. Il commence à faire froid. On est bien fatigués après ces deux grosses journées. »

C’est lors de cette descente que Richard Cartier et son coéquipier, l’alpiniste australien Matt Eakin, ont trouvé la mort.

La famille de Richard Cartier a préféré ne pas commenter la tragédie dans les médias.