Une vingtaine de personnes attendaient toujours leur passeport à l’extérieur du Complexe Guy-Favreau samedi midi à Montréal. Parmi eux, certains étaient encouragés par l’annonce de la création d’un groupe de travail spécial pour s’attaquer aux retards, mais la frustration subsiste.

Frédérik-Xavier Duhamel La Presse

Nadine, le nom fictif d’une femme qui voulait rester anonyme puisqu’elle travaille pour le gouvernement, espère que cette fois sera la bonne.

Son vol pour la Suisse était initialement prévu le 22 juin, mais elle était toujours prise dans la file devant l’édifice fédéral au moment du décollage. Elle a donc repoussé pour le 26 juin. Elle a obtenu un rendez-vous pour le renouvellement de son passeport au bout de 44 heures d’attente, mais pour le 27 juin seulement.

Elle est donc revenue au Complexe Guy-Favreau samedi matin dans l’espoir d’en obtenir un avant. « Ça s’est beaucoup amélioré », note-t-elle tout de même. Les bureaux étaient fermés vendredi pour la fête nationale, mais La Presse a rapporté plus tôt cette semaine que des centaines de personnes attendaient dans des conditions difficiles pour obtenir le précieux document de voyage.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE

Le gouvernement fédéral a annoncé la création d’un groupe de travail spécial pour l’aider à s’attaquer aux retards dans le traitement des demandes de passeport et d’immigration.

Le groupe, composé de membres du Conseil des ministres, examinera la prestation des services et formulera des recommandations au gouvernement. Dans une déclaration annonçant le nouveau groupe de travail, le premier ministre Justin Trudeau a qualifié les retards actuels d’inacceptables.

On s’attend à ce que le comité formule des recommandations, avec des solutions à court et à long terme pour réduire les temps d’attente, éliminer l’accumulation des demandes en attente de traitement et améliorer la qualité globale des services offerts.

Il se penchera aussi sur les problèmes externes, comme les pénuries de main-d’œuvre qui contribuent aux retards de voyage que ce soit au pays ou à l’étranger.

Fei, qui attendait aussi devant le Complexe Guy-Favreau samedi, n’a pas encore de rendez-vous. « J’ai déposé une demande par la poste le 2 mai, mais je n’ai eu aucune nouvelle. Donc c’est pour ça que je prends une chance aujourd’hui », dit-elle. Elle espère obtenir le passeport de son fils ou un rendez-vous avant son vol vers Punta Cana, prévu le 28 juin.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Fei espérait obtenir un passeport pour son fils ou un rendez-vous .

Elle est arrivée un peu avant 8 h samedi, encouragée par la nouvelle de la création du groupe de travail. « C’est pour ça que je suis ici », dit-elle.

« Nous avons mis en place de nouvelles mesures pour aider à gérer les temps d’attente aux bureaux des passeports de Toronto, de la région du Grand Toronto et de Montréal », indique le gouvernement fédéral sur son site web. « Nous donnerons la priorité aux personnes qui ont besoin d’un passeport dans les 48 heures. »

Avec La Presse Canadienne