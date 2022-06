Ils s’étendent à perte de vue, de chaque côté des routes de campagne. Qu’est-ce qui pousse dans les champs du Québec ? Dans quelle mesure la production agricole répond-elle à la demande locale ? Quelques données sur le sujet.

Judith Lachapelle La Presse

Ce qu’on produit, ce qu’on mange

Pour mesurer l’autosuffisance du Québec en alimentation, les analystes ont recours à plusieurs indices… dont aucun n’est parfait. Celui-ci, utilisé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), compare la « consommation apparente » des Québécois et la production locale.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Le sirop d’érable est un important produit d’exportation.

Un ratio supérieur à 1 signifie que la production excède la demande – c’est le cas évidemment du sirop d’érable, un important produit d’exportation. La « consommation apparente » est une donnée compilée par Statistique Canada qui évalue la disponibilité d’un aliment au pays (pas spécifiquement au Québec).

La production excédentaire, quant à elle, ne comble pas nécessairement tous les besoins des consommateurs. Par exemple, malgré une production qui excède largement la demande, de la viande de porc est importée pour répondre à la demande de certaines coupes, comme les côtes levées. Même chose pour les pommes, dont plusieurs variétés demandées ne poussent pas (ou peu) dans les vergers de la province.

À propos de la souveraineté alimentaire au Québec

« Je ne crois pas qu’on ait encore fondamentalement changé les choses depuis 2020. La population est davantage consciente que les chaînes d’approvisionnement en alimentation sont peut-être beaucoup moins solides qu’on aurait pu le penser. L’abondance qu’on voit dans les supermarchés est, à bien des égards, illusoire. On a vu qu’avec une pandémie, tout peut rapidement devenir précaire. L’inflation montre également que cette dépendance aux chaînes mondiales peut devenir très coûteuse. On en est encore aux balbutiements de l’ancrage de la sécurité alimentaire dans les politiques agricoles. Il y a des énoncés de principe, comme la volonté d’obliger les cantines publiques à s’approvisionner auprès des producteurs québécois, ou le morcellement des terres agricoles pour permettre l’établissement de fermes plus petites. Mais ça va prendre une volonté politique beaucoup plus forte. »

Sébastien Rioux, professeur adjoint au département de géographie de l’Université de Montréal et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en économie politique de l’alimentation et du bien-être

Ils occupent le champ

PHOTO IVANOH DEMERS, ARCHIVES LA PRESSE Les pois verts occupent une place importante dans les champs du Québec.

Qu’est-ce qui pousse dans ces champs qui s’étendent au loin ? Beaucoup de maïs, évidemment, mais aussi des légumes dont on ne soupçonne pas toujours la présence aussi importante, comme les pois verts. Quiconque a semé des pois dans son jardin le sait : le plant prend beaucoup, beaucoup d’espace pour produire ses petites billes vertes.

Superficie récoltée en hectares, 2021

Légumes (superficie récoltée, en hectares, en 2021, en excluant la pomme de terre) Maïs sucré : 6378 Pois verts : 3548 Haricots verts et jaunes : 3406 Carottes : 3353 Laitue : 2792

PHOTO STÉPHANE CHAMPAGNE, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Présent sur 31 921 hectares, le bleuet est le fruit qui occupe la plus grande superficie dans les champs du Québec.

Fruits (superficie cultivée, en hectares, en 2021) Bleuets : 31 921 Pommes : 5281 Canneberges : 4833 Fraises : 2137 Raisins à vin : 845

Grandes cultures (superficie récoltée, en hectares, en 2021) Foin cultivé : 631 400 Soya : 371 000 Maïs-grain : 357 100 Blé : 95 200 Maïs à ensilage : 73 400

Le cas du maïs

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Dans la très grande majorité des cas, le maïs qui est cultivé dans les champs au Québec est du maïs-grain.

Il colonise les champs à perte de vue et produit beaucoup (beaucoup !) plus d’épis que n’importe quel amateur d’épluchette de blé d’Inde ne pourra jamais manger… Parce que, justement, dans la très grande majorité des cas, le maïs qui est cultivé est du maïs-grain, une variété consommée par les animaux d’élevage, comme le maïs à ensilage, d’ailleurs. L’été dernier, 3,4 millions de tonnes de maïs-grain ont été produites au Québec, soit 53 fois plus que le maïs sucré.

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Un épi de maïs sucré

Maïs (production au Québec en 2021, en tonnes métriques) Maïs-grain : 3 419 125

Maïs à ensilage : 2 833 644

Maïs sucré : 63 877

Maïs-grain (distribution de la production québécoise en 2018, en tonnes métriques) Alimentation animale : 2 700 000

Transformation industrielle (éthanol, etc.) : 440 000

Alimentation humaine : 80 000 (dont 50 000 pour une usine de spiritueux)

Les poids lourds

S’il fallait mesurer la productivité des champs par le nombre de tonnes d’aliments produites par hectare, les oignons, les carottes, les canneberges et les pommes pèseraient lourd dans le panier.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Quelque 113 042 tonnes métriques d’oignons ont été produites à des fins commerciales au Québec en 2021.

Légumes (production commercialisée en 2021 en excluant le maïs sucré et les légumes de serre, en tonnes métriques) Oignons : 113 042 Carottes : 112 785 Choux : 80 321 Laitues : 69 402 Betteraves : 25 013

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE La production de canneberge a atteint 99 418 tonnes métriques en 2021.

Fruits (production commercialisée en 2021, en tonnes métriques) Canneberges : 99 418 Pommes : 95 982 Bleuets : 16 143 Fraises : 13 419 Raisins à vin : 2825

Grandes cultures (production en 2021, en tonnes métriques) Maïs-grain : 3 419 125 Foin cultivé : 3 255 500 Maïs à ensilage : 2 833 644 Soya : 1 101 708 Blé : 344 818

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE La pomme de terre pèse lourd dans la production agricole québécoise.

La championne des poids lourds Pomme de terre (superficie) 735 545 tonnes 18 841 hectares récoltés

Sources : Statistique Canada, MAPAQ