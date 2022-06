La plus grosse bactérie du monde découverte en Guadeloupe

(Pointe-à-Pitre) Elle peut s’attraper avec une pince à épiler : la plus grosse bactérie du monde, 5000 fois plus grande que ses semblables et de structure bien plus complexe, a été découverte en Guadeloupe, selon une étude parue jeudi dans la revue Science.