Un orignal qui s’est égaré aux abords de l’Université Laval, à Québec, force l’intervention des autorités mercredi. La police de Québec ainsi que des agents de la faune tentent actuellement de localiser l’animal afin d’assurer sa sécurité et celle des citoyens.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

C’est vers 4 h 45, mercredi matin, qu’un appel a été logé au 911 par un citoyen qui avait aperçu ledit orignal, sur la Grande Allée, à la hauteur du Parc du Bois-de-Coulonge. Près d’une heure plus tard, d’autres citoyens ont témoigné l’avoir aperçu sur la rue Myrand.

L’animal se serait ensuite déplacé dans le secteur de du boulevard René-Lévesque, tout près du quadrilatère de l’Université Laval. Des photos transmises par les autorités et qui ont circulé en ligne montrent l’orignal se déplacer librement dans des rues et sur des terrains de résidences privées.

« Depuis 6 h 15, il n’a pas été revu dans le secteur. On pense qu’il se trouve toujours dans le boisé de l’Université », a indiqué en matinée l’agente Marie-Pier Rivard, porte-parole au Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

Elle a précisé que des agents de la faune ont été mis au courant de la situation. Ce sont eux qui pourraient procéder à la capture de l’animal, le cas échéant, la police jouant surtout un rôle de « sécurité pour le public » dans les circonstances.

Vu sa plus petite taille, l’orignal serait relativement jeune et ne serait pas un adulte, croient pour l’instant les autorités. Chose certaine : il ne semble pas avoir subi de blessures, selon ce qu’ont observé certains patrouilleurs « d’assez près ».

La police de Québec dit travailler à « circonscrire le plus possible » l’orignal dans ses déplacements « afin de le diriger vers des lieux plus appropriés ». « Nous demandons aux citoyens, mais surtout aux automobilistes, de demeurer très vigilants lors de leurs déplacements dans le secteur », a dit Mme Rivard.