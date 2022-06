Pendant 11 jours, 2 000 employés d’Hydro-Québec ont travaillé afin de réparer les 1125 poteaux électriques et les 400 transformateurs endommagés, tandis que 40 km de fils électriques ont dû être installés.

La tempête du 21 mai dernier, qui aura privée d’électricité à plus de 550 000 clients québécois, aura coûté plus de 70 millions à Hydro-Québec.

Alice Girard-Bossé La Presse

Le 21 mai dernier, un front orageux se déplaçant à plus de 300 km a frappé le Québec et a causé 11 254 pannes à travers la province. Au total, 554 649 clients ont manqué de courant et des infrastructures ont subi des dégâts importants.

« Il s’agit de l’un des évènements ayant nécessité le plus de travaux sur le terrain depuis la crise du verglas de 1998 », a indiqué Hydro-Québec par voie de communiqué. Les régions les plus touchées étaient l’Outaouais, les Laurentides, Lanaudière, la Mauricie et la Capitale-Nationale.

Pendant 11 jours, 2 000 employés d’Hydro-Québec ont travaillé afin de réparer les 1125 poteaux électriques et les 400 transformateurs endommagés, tandis que 40 km de fils électriques ont dû être installés. L’entreprise estime à plus de 70 millions le coût de ces travaux.

Bien que 85 % des clients aient retrouvé le courant après 72 heures, plus de 20 000 d’entre eux ont dû attendre plus de 5 jours.

Hydro-Québec prévient la population que les travaux causés par la tempête entraîneront, au cours des prochaines semaines, des retards sur certaines interventions et sur les délais de raccordement de nouvelles installations.