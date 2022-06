L’école secondaire Saint-Laurent, à Montréal, a notamment concouru contre l’équipe de la NASA

Erika Bisaillon La Presse

L’équipe de robotique d’une école secondaire de Montréal a livré toute une performance lors du Championnat mondial qui a eu lieu en avril aux États-Unis, qui lui a même valu une distinction honorifique de l’Assemblée nationale.

Grâce à sa double victoire au Festival de robotique de Montréal, Express-O, l’équipe de robotique de l’école Saint-Laurent a obtenu un laissez-passer pour le Championnat mondial de robotique aux États-Unis. La dizaine d’élèves de la 3e à la 5e secondaire s’est donc envolée pour le Texas afin d’affronter les 456 meilleures équipes mondiales, en provenance de 38 pays, dont nulle autre que celle de la NASA.

Photo Denis Germain, collaboration spéciale L’équipe de robotique de l’école secondaire Saint-Laurent a reçu des certificats honorifiques de l’Assemblée nationale.

En plus de se classer au 23e rang parmi les 75 équipes de sa division, Express-O a remporté le prix Inspiration au Défi techno FIRST, la distinction ultime de l’évènement, grâce à son robot en mesure d’imiter instantanément les actions des pilotes humains, mais aussi d’utiliser son canon à trois degrés capable de suivre une cible en temps réel.

L’école Saint-Laurent a été la seule à représenter le Québec au Championnat mondial. « Express-O a impressionné plusieurs équipes par ses différents mécanismes, sa conception mécanique ainsi que ses algorithmes de programmation », se réjouit son enseignant responsable, Bruno Bastos.

Le projet est loin de se résumer à la construction de robots de différentes tailles. En s’impliquant pendant toute l’année, parfois sept jours sur sept, les jeunes ont pu développer de nombreuses aptitudes, comme la gestion de projet et la coopération.

Une « seconde famille »

Pour Olivia, 16 ans, qui rêve d’être ingénieure informatique, la programmation et le codage ont été un lieu de découverte. « J’ai adoré travailler les algorithmes et les bases de données pour mettre au point la vue, les yeux, de notre robot. »

Malgré un véritable coup de cœur pour la programmation, sa soif d’apprendre l’incite à se diriger vers un autre domaine l’année prochaine. « C’est une mise en application concrète des apprentissages que nous avons eus pendant l’année auprès des différents mentors et j’aimerais bien apprendre encore de nouvelles choses. »

De son côté, Maria-Clara, 14 ans, était responsable de l’assemblage du robot. L’expérience du championnat a été une véritable révélation.

Aux États-Unis, nous étions en compétition avec les meilleures équipes de robotique au monde. L’expérience était géniale, en plus de tous nous rapprocher. Express-O est un peu comme notre seconde famille maintenant. Maria-Clara, 14 ans, membre de l’équipe de robotique de l’école secondaire Saint-Laurent

Elles assurent toutes deux vouloir se préparer, dès cet été, à la compétition de l’année prochaine. « On va essayer de s’améliorer et de se pratiquer cet été pour être encore meilleures l’année prochaine ! »

Profitant d’un programme de mentorat en robotique, les élèves ont été accompagnés par cinq mentors bénévoles issus de différentes grandes entreprises telles Bombardier.

Photo Denis Germain, collaboration spéciale La députée libérale Marwah Rizqy a remis des certificats honorifiques aux membres de l’équipe de robotique de l’école secondaire Saint-Laurent. À son côté, sur la photo, le mentor Bruno Bastos.

Pour leur enseignant responsable, les différentes distinctions obtenues « prouvent que l’école publique est capable de faire des choses extraordinaires. Ça montre aussi aux jeunes que l’ingénierie, la programmation et le dessin technique, par exemple, sont des métiers d’avenir, concrets et le fun, pour lesquels on gagne très bien sa vie ».

Le 20 mai, tous les membres de l’équipe ont reçu des certificats honorifiques de l’Assemblée nationale, remis en main propre par la députée de Saint-Laurent, Marwah Rizqy, afin de souligner leurs remarquables performances de la dernière année.