Les réponses de nos lecteurs à cette question posée dans notre numéro de jeudi sont très variées, allant de « laissez les fumeurs vivre leur vie » à un bannissement intégral de la cigarette. Entre ces deux pôles, certains suggèrent de polir davantage les campagnes de prévention et d’information au lieu de privilégier la coercition.

André Duchesne La Presse

Un pas en avant, deux pas en arrière

Je suis totalement contre ; un pas en avant, deux pas en arrière. Tout comme l’alcool, le tabac est nocif pour la santé, ça, on le sait. Alors, il faudra légiférer pour l’alcool aussi. À nous de sensibiliser nos jeunes avec des campagnes publicitaires sans relâche.

Céline Boissonneault

Pourquoi tergiverser ?

À l’instar de la Nouvelle-Zélande, interdisons tout simplement la vente de ce poison hautement addictif. Pour les fumeurs, le sevrage n’est qu’une question de semaines, après tout. La contrebande et le crime organisé existeront toujours et leur existence ne devrait pas nous empêcher d’adopter de saines mesures en santé publique.

Christian Castonguay

Rien à voir avec l’âge

L’attrait de la cigarette n’a rien à voir avec l’âge. On essaie à 15 ans pour se sentir grand et la nicotine nous convainc de continuer. On essaie à 25 ans dans un party et on trouve ça le fun, souvent sous l’influence d’un verre ou deux ! Ce qui importe, c’est à quel âge on arrêtera, avant ou après le cancer ! Du vécu…

Nicole Audette

21 %

Au lieu de mettre ça à 21 ans, montons le prix de 21 %, ça va être plus efficace.

Christian Livernoche

Favoriser les produits pour cesser de fumer

Je crois qu’augmenter l’âge pour acheter des cigarettes n’est pas une mesure suffisante. Augmenter le coût des cigarettes (comme dans d’autres pays dans le monde), rendre plus accessibles les produits pour cesser de fumer et interdire de fumer à l’intérieur en présence d’un enfant sont des mesures, selon moi, qui protégeraient davantage la population de ce fléau.

Brigitte Croteau

S’harmoniser avec la SQDC

Nous devons poursuivre la lutte contre le tabagisme, ce fléau de santé publique… une étape à la fois. Mais il faudrait aussi ajuster cette nouvelle mesure avec l’accès à la SQDC, pour des raisons évidentes. Signé une ex-fumeuse reconnaissante.

Michèle Fafard

Taxe santé

Oui à 21 ans. Et une taxe santé en fonction de l’augmentation des coûts de la santé au Québec.

Gérald Pilon

Se montrer convaincant

Il y a assez d’interdits… continuons avec ce que nous avons. Je suis non-fumeur et je tente de convaincre respectueusement ceux qui fument de cesser… Chez moi, fumer « quoi que ce soit » est interdit.

Claude Provencher

Un effet sur… la circulation

Je ne crois pas que de hausser à 21 ans l’âge pour fumer la cigarette légalement soit une bonne idée. Je demeure non loin d’un territoire autochtone, rempli de commerces de marijuana, et je peux vous dire qu’ils regorgent de jeunes venus se procurer ce que la SQDC leur refuse. Cela va seulement augmenter la circulation automobile dans mes environs !

Edith Lemery Frenette, Saint-Placide

Haro sur le contrôle

De grâce, ne donnez pas de nouvelles idées de contrôle de nos vies à la CAQ. Elle contrôle déjà plus qu’il en faut.

Alain Vachon

Oui, oui et oui

Je suis en Bretagne présentement et à ma grande surprise, il y a encore des cendriers sur toutes les tables des terrasses. Ma fille sort avec un Breton, et ses deux sœurs fument la cigarette ! De belles jeunes femmes dans la vingtaine diplômées universitaires ! Je n’y comprends rien. Alors, oui, 21 ans, SVP.

Lise Plante

Campagnes d’information

Je ne crois pas que l’âge minimum soit au cœur du débat. Je prône davantage les campagnes d’information qui expliquent les maladies et les risques pour la santé. Nos policiers ont assez de travail sans qu’on y ajoute les tâches d’identification des fumeurs. Tant que les produits du tabac seront légaux, la discrétion revient à l’utilisateur. La sensibilisation et l’information sont au cœur du succès. Je suis un non-fumeur, n’ayant jamais fumé de ma vie.

Jean-François Larente

La paix !

La majorité c’est 18 ans, alors ils sont majeurs, foutons-leur la paix.

Denis Desjardins

Du théâtre d’été

Ce serait la loi la plus imbécile que le Québec aurait votée. Loi inefficace et stupide. Les jeunes fument déjà du pot depuis 20 ans au moins. Je pense que ce serait une loi pour faire rire le monde comme dans une pièce de théâtre estival. Franchement, quel toto a pensé à ça ? Il n’avait sûrement rien à faire.

Claire Malo