La Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik (RRSSSN) met en garde les résidants de Kangiqsualujjuaq qu’un incendie de forêt à proximité pourrait les incommoder.

Frédérik-Xavier Duhamel La Presse

« À l’heure actuelle, il y a peu de risque lié à la présence du nuage de fumée. La quantité de particules fines dans l’air n’est pas considérée comme dangereuse pour Kangiqsualujjuamiut », tempère toutefois la Régie dans un communiqué vendredi.

Le feu d’une superficie d’environ 113 hectares fait rage dans le parc national Kuururjuaq, à 75 km à l’est de la communauté. Kangiqsualujjuamiut est un village de moins de 1000 habitants situé sur la côte est de la baie d’Ungava, dans le Nord québécois.

La RRSSSN prévient que certaines personnes sont plus vulnérables à la fumée, comme les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, et celles qui souffrent de maladies respiratoires.

Les symptômes d’exposition à la fumée incluent des yeux et des sinus irrités, une toux légère, et un mal de tête. Des symptômes plus graves comme de l’essoufflement, une respiration sifflante, une toux sévère, des vertiges, une douleur thoracique ou des palpitations cardiaques sont aussi possibles.

« Si vous ou quelqu’un que vous connaissez présentez l’un de ces symptômes plus graves, consultez votre CLSC », indique la Régie.