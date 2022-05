(Winnipeg) Le gouvernement du Manitoba a émis un avertissement d’inondation de surface pour les résidents du sud-est de la province, l’une des nombreuses régions qui ont été durement éprouvées depuis plusieurs semaines par des inondations.

La Presse Canadienne

Environnement Canada a émis tard dimanche soir des bulletins météorologiques spéciaux pour le sud-est du Manitoba, avertissant qu’une bande d’averses de pluie et d’orages devrait se former lundi après-midi et persister jusqu’à mardi. Les quantités de pluie devraient atteindre de 20 à 30 millimètres, mais l’agence fédérale prévient qu’elles pourraient être beaucoup plus importantes par endroits, sous les pluies torrentielles localisées.

Le gouvernement manitobain a aussi transmis un avertissement d’effet de vent violent pour mardi pour les bassins sud du lac Winnipeg, du lac Manitoba et du lac Dauphin. Les résidents à proximité de ces plans d’eau sont invités à se préparer à des niveaux d’eau qui devraient monter de plus de cinq pieds le long des rives.

D’autre part, un ordre d’évacuation et de fermeture du parc provincial Whiteshell, dans l’est du Manitoba, entre en vigueur lundi, trois jours après que la province ait ordonné l’évacuation de la zone du lac Betula. Les autorités affirment que la montée des eaux et l’évolution rapide des conditions posent déjà un risque important pour la sécurité dans le secteur du parc Whiteshell, les niveaux d’eau ayant presque égalé ou dépassé les records historiques datant de plus de 70 ans.

Le sud et le centre du Manitoba ont été frappés par de fortes chutes de neige au cours de l’hiver, puis par une succession de tempêtes printanières en quelques semaines, ce qui a provoqué des inondations dans plusieurs secteurs. Environ 30 municipalités et communautés autochtones ont dû déclarer l’état d’urgence sur leur territoire.

Dans la seule Première Nation de Peguis, située à quelque 150 kilomètres au nord de Winnipeg, 1600 personnes ont été évacuées et des centaines de maisons ont été endommagées.

Il y a une dizaine de jours, la rivière Rouge, entre la frontière des États-Unis et Winnipeg, s’est transformée en lac dans certaines régions, inondant les terres agricoles et les routes, y compris la route principale entre Winnipeg et le Dakota du Nord.

Entre-temps, de nombreux agriculteurs du Manitoba et de l’est de la Saskatchewan craignent pour leur récoltes, n’ayant pu accéder convenablement à leurs terres en raison des inondations et de l’excès d’humidité.