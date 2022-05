Étude de The Lancet

La pollution a fait 9 millions de morts prématurés dans le monde en 2019

(Paris) La pollution était responsable de la mort prématurée de neuf millions de personnes en 2019, selon une étude publiée mercredi dans la revue The Lancet, un bilan qui ne s’améliore pas, principalement à cause de la mauvaise qualité de l’air et des polluants chimiques, notamment le plomb.