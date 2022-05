Le journaliste chevronné et ex-président du journal Le Droit, Pierre-Paul Noreau prend les rênes du Conseil de presse du Québec dès le 19 mai. La décision a été annoncée lundi par le Conseil d’administration de l’institution québécoise.

Lila Dussault La Presse

Pierre-Paul Noreau deviendra jeudi le 10e président du Conseil de presse du Québec. Il prend ainsi la relève de la présidente sortante Paule Beaugrand-Champagne, qui a été à la tête de l’organisme pendant huit ans.

Fondé en 1973, le Conseil de presse du Québec est un organisme privé à but non lucratif qui agit à titre de tribunal d’honneur au sein du monde des médias québécois. Son but : protéger la liberté de la presse et la qualité de l’information dans la province.

Pierre-Paul Noreau est originaire de La Tuque. Baccalauréat ès art de l’Université Laval en poche, il travaille d’abord dans sa ville natale avant d’être embauché comme journaliste par Le Soleil, à Québec. Il y aura notamment été correspondant parlementaire à Ottawa. En 2015, il prend la direction du journal Le Droit de Gatineau.

Très impliqué dans la communauté journalistique, M. Noreau est aussi, depuis 2019, président de la Fondation des Prix Michener, qui visent à soutenir et encourager le journalisme d’enquête.

Par le passé, M. Noreau a aussi siégé à divers conseils d’administration, comme celui de News Media Canada, de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, de RecycleMédias et de l’Institut du savoir Monfort.

« La qualité de l’information a toujours été au cœur du travail et des accomplissements de Pierre-Paul Noreau et son leadership n’est plus à démontrer, a déclaré la secrétaire générale du Conseil de presse, Caroline Locher, par communiqué. Son enthousiasme pour la mission du Conseil et son sourire rassembleur sont contagieux. »

M. Noreau aura fort à faire au Conseil de Presse, notamment un redressement financier. Début mai, Paule Beaugrand-Champagne a alerté le monde journalistique sur l’important déficit budgétaire de l’organisme, affirmant même que la survie était en péril, rapportait Le Devoir.