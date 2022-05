Au total, depuis le début de la saison, 138 incendies de forêt ont touché 114,2 hectares, précise le MFFP. C’est plus de deux fois la superficie de l’île de Montréal.

De nouvelles régions du sud du Québec, dont le Saguenay–Lac-Saint-Jean et la Haute-Mauricie, sont désormais visées par une interdiction de faire des feux en forêt ou à proximité, et ce, dès mardi.

Lila Dussault La Presse

Une interdiction de faire des feux à ciel ouvert à proximité des forêts était déjà en vigueur dans le sud et dans l’ouest du Québec depuis le 7 mai.

De nouveaux secteurs sont désormais visés, soit le nord de la Mauricie, le Lac-Saint-Jean et le nord de l’Abitibi-Témiscamingue. Pour toutes les sections concernées, consultez le site de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU).

Cette nouvelle interdiction entrera en vigueur mardi 10 mai, dès 8 h.

Le printemps est particulièrement propice aux incendies de forêt cette année, précise le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) par communiqué. Présentement, 12 incendies sont en activité au Québec.

Au total, depuis le début de la saison, 138 incendies de forêt ont touché 114,2 hectares, précise le MFFP. C’est plus de deux fois la superficie de l’île de Montréal.

Il s’agit aussi de 36 incendies de plus que la moyenne annuelle des dix dernières années, à pareille date. En conséquence, 32 hectares de plus que la moyenne ont été brûlés – soit plus que la superficie de l’île de Laval. La moyenne annuelle sur dix ans d’hectares touchés par des incendies de forêt à pareille date est de 82,4 hectares.

Le week-end dernier, la SOPFEU a dû intervenir pour 42 feux de végétation, malgré l’interdiction en vigueur. « La SOPFEU demande à la population de respecter l’INTERDICTION DE FAIRE DES FEUX À CIEL OUVERT, là où elle est en vigueur », a indiqué la Société sur sa page Facebook.

Dans les secteurs plus au nord, « même si le couvert de neige y est toujours présent en forêt, le danger d’incendie peut quand même être très élevé, voire extrême dans les champs et en bordure de la forêt », alerte la SOPFEU.