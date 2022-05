REM de l’Est

Québec et Montréal prennent le contrôle, le tronçon du centre-ville retiré

Le REM de l’Est change de direction et ne passera plus au centre-ville de la métropole. Jugeant que le projet « manque d’acceptabilité sociale », Québec et Montréal confirment en « prendre le leadership ». La filiale de la Caisse de dépôt, CDPQ-Infra, est exclue du processus.