Mot de l’éditeur adjoint

Pour contribuer à votre réflexion… et à vos choix de consommation

C’est le printemps : les projets bourgeonnent dans la salle de rédaction de La Presse. Des projets qui visent à vous en redonner plus, à pousser vos réflexions plus loin et à vous accompagner en ces temps d’inflation galopante. Suivez le guide…