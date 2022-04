C’est le printemps : les projets bourgeonnent dans la salle de rédaction de La Presse. Des projets qui visent à vous en redonner plus, à pousser vos réflexions plus loin et à vous accompagner en ces temps d’inflation galopante. Suivez le guide…

François Cardinal Vice-président Information et éditeur adjoint de La Presse

Débats – Diversification des opinions

On se doutait bien que Régis Labeaume n’était pas du genre à se retirer dans ses terres pour de bon après son départ de l’hôtel de ville de Québec, l’an dernier. André-Philippe Côté en avait même tiré une caricature presciente…

ANDRÉ-PHILIPPE CÔTÉ, LE SOLEIL

Il se joint ainsi à l’équipe de collaborateurs de La Presse dans le but de faire partager ses idées et points de vue colorés.

Homme à la verve truculente, cet homme d’affaires diplômé de sociologie aura carte blanche pour commenter l’actualité. Il participera à sa manière à la diversification des opinions en contribuant chaque jeudi à la section Débats.

Bienvenue à La Presse, Régis Labeaume !

LPA – Renforcement de notre couverture consommation

Depuis quelques mois, les prix augmentent à une vitesse jamais vue depuis plus de 30 ans. Que ce soit en achetant un carton de lait ou une maison, nos lecteurs se demandent pourquoi la facture est si élevée et ce qu’ils peuvent faire pour étirer leur budget.

Pour les aider à répondre à ces questions et à de nombreuses autres entourant leurs achats, nous allons renforcer notre couverture quotidienne des enjeux liés à l’économie et à la consommation.

Nous allons affecter une journaliste, Stéphanie Bérubé, à la couverture de tout ce qui touche votre pouvoir d’achat. Elle se joindra à Nathaëlle Morissette, qui se consacrera au commerce de détail et à la consommation.

Le réputé professeur Sylvain Charlebois, que vous connaissez bien à titre de collaborateur régulier à Débats, vous fera part chaque semaine de ses observations dans une nouvelle rubrique, « Panier d’épicerie », dans La Presse Affaires.

Des éléments qui s’ajouteront à la rubrique Train de vie, aux fascinants dossiers d’Isabelle Dubé dans notre section Vos finances et bien sûr, aux excellents textes de notre chroniqueuse spécialiste des finances personnelles et de la consommation Marie-Eve Fournier, qui fait d’ailleurs aujourd’hui le portrait des efforts que certains de nos lecteurs ont dû déployer pour joindre les deux bouts.

Notez que les autres sections participeront aussi à leur façon à cette volonté de vous accompagner en ces temps d’inflation galopante. La rubrique « La coquette du quartier » a par exemple vu le jour dans la section Inspiration, avec l’objectif de présenter des maisons qui se démarquent… à un prix inférieur à 500 000 $. Idem pour la rubrique « Qu’est-ce qu’on mange ? », publiée sur les plateformes web et mobile, qui mettra surtout de l’avant des recettes pour petits budgets.

Actualités – Rubrique « Vu, lu, vérifié »

La section Actualités se dote dès aujourd’hui d’une nouvelle rubrique de type vérification des faits, intitulée « Vu, lu, vérifié », dans le but d’éclaircir les enjeux les plus nébuleux. La formule sera souple et intégrera à l’occasion vos questions et interrogations, auxquelles les journalistes répondront avec la rigueur qu’on leur connaît.

Pour débuter de belle manière, la journaliste Judith Lachapelle décortique aujourd’hui la menace lancée cette semaine par Facebook d’éliminer de son fil les textes de nouvelles en réaction au projet de loi C-18, qui vise à forcer les géants du web à dédommager les médias. Bonne lecture !

La Presse – En donner plus

L’objectif de toutes ces nouveautés est de vous aider à naviguer à travers une actualité riche, à faire des choix éclairés, à mieux comprendre le monde complexe et incertain dans lequel nous évoluons et à mieux y faire face. L’objectif, aussi, est de remercier nos contributeurs, qui nous permettent d’en donner plus à tous les lecteurs.