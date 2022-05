PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE

Anna Gavryliv ne peut retenir ses larmes. Ses parents et son frère sont en Ukraine. « C’est une bombe tous les jours. » Sa mère, atteinte d’un cancer, est clouée au lit. Impossible pour elle de quitter le pays. La fatigue et la tristesse accumulées pendant les deux mois de conflit se lisent sur le doux visage d’Anna. « Chaque jour, on espère avoir la bonne nouvelle que c’est terminé. » Sur la photo, les enfants d’Anna Gavryliv.