En début de soirée, quelques centaines de manifestants à pied ont commencé à converger vers la Colline parlementaire, en lien avec la manifestation Rolling Thunder.

ANI-ROSE DESCHATELETS Le Droit

La soirée avait débuté calmement vendredi, mais le Service de police d'Ottawa (SPO) a rapidement dû intervenir avec de l'effectif supplémentaire pour ce qu'elle a qualifié de «foule agressive» sur son compte Twitter.

Vers 20h, le SPO a dû déployer des agents avec des casques et des boucliers pour disperser la foule aux coins des rues Rideau et Sussex. Les autorités ont mis la main au collet de plusieurs individus sur la rue Rideau. «La police demeure sur place pour assurer la sécurité», a gazouillé le SPO. Les policiers confirment par ailleurs que plusieurs véhicules ont tenté d'occuper un stationnement au centre-ville plus tôt dans la journée. Presque tous les véhicules ont quitté les lieux, mais l'un d'entre eux a dû être remorqué.