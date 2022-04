Ambassadeur du Canada aux Nations unies

Bob Rae condamne vertement à l’ONU le droit de veto au Conseil de sécurité

(Ottawa) Le Canada s’est joint à plus de 100 pays alliés dans le monde, mardi, pour forcer le Conseil de sécurité des Nations unies, paralysé, à subir un examen public plus approfondi, tandis que le gouvernement ukrainien a félicité une sénatrice canadienne pour avoir déposé un projet de loi, plus sévère, sur les sanctions contre Moscou.