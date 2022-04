PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE

Après avoir publié une annonce sur une plateforme mettant en contact des Ukrainiens fuyant les violences et des gens prêts à les accueillir, notre journaliste a ouvert ses portes à Vitaliy Mikhiyenko, Natalia Antipova et leurs deux enfants, Demian (sur la photo) et Zoriana.