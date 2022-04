Non, l’hiver québécois n’a pas encore dit son dernier mot. Des précipitations pouvant aller jusqu’à 15 centimètres sont attendues dès lundi soir dans certaines régions du Québec, ce qui s’accompagnera de températures plus froides que la normale un peu partout dans la province, au retour du congé de Pâques.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

À Montréal, la neige devrait toutefois ne faire que passer. Selon les prévisions d’Environnement Canada, on y attend de deux à quatre centimètres mardi matin, des quantités qui devraient ensuite « se changer en pluie durant l’après-midi », signale la météorologue de l’agence fédérale Maja Rapaic. « Le modèle montre beaucoup de neige au sol, mais comme on reste proches de zéro, ça fondera rapidement et ça ne devrait pas trop s’accumuler », explique-t-elle.

Dans les Laurentides, à Mont-Tremblant notamment, la neige risque toutefois d’être plus présente : après des premières tombées la nuit, la région devrait recevoir jusqu’à cinq centimètres durant la journée. Idem pour la ville de Québec et la Mauricie, où la neige se changera là aussi en pluie de manière graduelle.

Plus au nord de la province, des secteurs comme Charlevoix, La Tuque ou encore le Saguenay-Lac-Saint-Jean pourraient quant à eux recevoir entre 10 et 15 centimètres de neige, entre lundi soir et mardi après-midi. Au sud, ce sera toutefois surtout de la pluie. Les deux systèmes affectant le Québec proviendront cette fois de la côte est des États-Unis et des Grands Lacs.

Le froid sera aussi de la partie

Fait à noter : les Québécois devront aussi s’attendre à des températures « particulièrement basses » dès le début de semaine, prévient Mme Rapaic. « Ce n’est rien d’exceptionnel pour un mois d’avril, mais on reste quand même en-dessous des normales de saison dans la plupart des régions », note-t-elle à ce sujet.

À Montréal, mardi, le maximum prévu au thermomètre est pour l’instant de 3 °C, alors que la température moyenne pour le mois d’avril frôle habituellement les 7 °C.

On atteindra par ailleurs -1 °C plus au nord dans la nuit de mardi à mercredi, notamment à La Tuque et Saguenay. Le mercure devrait toutefois remonter dès mercredi, et ce, pour le reste de la semaine ; on attend entre autres 9 °C et du beau temps ensoleillé dans la métropole.

Des rafales de vents entre 30 et 70 km/h sont aussi attendues mardi pour compléter ce « cocktail météo » à travers le Québec. Les plus fortes rafales seront observées dans les régions près du fleuve, par exemple en Gaspésie, qui pourrait par ailleurs devoir également composer avec de la pluie verglaçante.

« Tout ça fait en sorte que la visibilité risque d’être réduite sur les routes, surtout mardi matin. Il faudra être vigilants », souligne enfin la météorologue en entrevue téléphonique. Elle rappelle que les nombreux Québécois qui ont déjà troqué leurs pneus d’hiver dans les derniers jours devront faire « particulièrement attention » à l’échelle du réseau.