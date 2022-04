Église catholique ukrainienne de Montréal

L’ambassadrice désignée de l’Ukraine à Ottawa en visite à Montréal

À peine sortie de la guerre, la nouvelle ambassadrice désignée de l’Ukraine au Canada, Yulia Kovaliv, a rencontré les bénévoles de l’Église catholique ukrainienne Saint-Michel-Archange lundi soir. Son but : s’assurer que l’aide humanitaire se rende sur le terrain en Ukraine… le plus vite possible.