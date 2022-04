Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a ouvert une enquête pour fraude à l’identité à la suite de l’utilisation de l’image d’Ariane Moffatt dans des publicités de produits amincissants prétendument miraculeux publiés sur les réseaux sociaux, a appris La Presse.

Daniel Renaud La Presse

Selon un document judiciaire obtenu par La Presse, l’enquête a débuté le 1er février dernier, quelques jours après l’apparition d’une nouvelle publicité de produits amincissants de marque Keto Advanced 1500 sur les réseaux sociaux.

D’après le document, après l’apparition de cette nouvelle publicité, Ariane Moffatt a reçu une « multitude de plaintes » de gens qui avaient acheté le produit en ligne sur l’internet.

« Les gens devaient payer 40 $, mais ils ont été facturés pour 200 $. Mme Moffatt reçoit beaucoup de plaintes de gens floués. Elle a dû créer un message automatique sur son compte Facebook pour aviser qu’elle était victime d’une fraude par l’usurpation de son identité », écrit un enquêteur dans une déclaration sous serment au soutien d’un mandat de perquisition.

Par ce mandat, un juge de paix magistrat ordonne à Facebook inc., dont les bureaux se trouvent rue Yonge, à Toronto, de communiquer de nombreuses données à l’enquêteur du SPVM.

Parmi celles-ci, on trouve l’identification du profil Facebook sur lequel les produits amincissants ont été annoncés, les adresses courriel, les noms derrière des domaines personnalisés ou pseudos, les numéros de téléphone liés à ce profil, l’adresse IP à partir de laquelle le profil Facebook a été créé, les registres de transmission concernant l’infraction reprochée et les registres des activités de l’IP entre le 1er juillet 2021, date vers laquelle les fausses publicités auraient débuté, et le 4 février dernier.

On ignore où en est actuellement l’enquête qui est menée par la section des crimes économiques du SPVM, avec la collaboration de l’équipe cyberenquête. Au SPVM, on nous a simplement dit qu’elle se poursuit.

Retirée de Facebook

Depuis que les annonces de produits prétendument miraculeux de perte de poids Keto 1500 et Keto Advanced 1500 utilisant son nom et son image ont commencé en juillet 2021, Ariane Moffatt a multiplié les sorties publiques sur les réseaux sociaux pour dénoncer cette usurpation de son identité.

La chanteuse, qui se décrit comme une représentante de la diversité corporelle et qui a assuré ses admirateurs que jamais elle ne participerait à de telles publicités, a annoncé qu’elle se retirait du réseau social Facebook le 3 février dernier, deux jours après le début de l’enquête policière.

« Ça fait plus d’un an qu’on usurpe frauduleusement mon image pour la déformer, qu’on me fait dire des atrocités totalement à l’opposé de mes valeurs à propos de la perte de poids et de la santé, que je reçois des messages de milliers de personnes qui me demandent si mes pilules miracles fonctionnent. Nous vivons dans un monde de plus en plus malade et il serait plus que temps qu’on s’en occupe », avait alors écrit la chanteuse qui dénonçait également l’inaction de Facebook.

Au cours des derniers mois, plusieurs autres personnalités publiques se sont plaintes d’avoir été victimes d’une usurpation d’identité semblable, notamment le comédien Michel Charette, l’animatrice Véronique Cloutier et l’ancien maire de Montréal Denis Coderre.

On ignore si des enquêtes policières sont également en cours dans le cas de ces personnalités publiques.

