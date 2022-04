L’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) va consacrer près de 7 millions, pour l’été prochain seulement, à la création d’un « réseau » de six navettes fluviales qui relieront le Vieux-Port de Montréal à Boucherville, à Longueuil, à l’île Sainte-Hélène et au secteur de Pointe-aux-Trembles (PAT), dans l’est de la métropole.

Bruno Bisson La Presse

Deux de ces navettes relieront le quai du parc de la Promenade-Bellerive, dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, à l’île Charron, juste en face, et à Boucherville. Cette navette Bellerive–Boucherville, créée « dans le cadre des mesures d’atténuation des travaux du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine », sera en service jusqu’en octobre, soit un mois de plus que les autres, et sera en exploitation quotidienne plus tard que les autres.

Selon le document de l’appel d’offres, l’ARTM créera un titre de transport spécial destiné aux navettes fluviales. Il ne sera donc plus possible d’y avoir accès avec un titre de transport ordinaire. Le coût de ce titre de l’ARTM n’est pas connu, mais le prix d’un billet acheté au quai d’embarquement sera de 5,50 $ par passage, pour tous les trajets. Le propriétaire du bateau devra fournir l’accès à une plateforme où les usagers pourront réserver leurs places jusqu’à sept jours avant.

CARTE FOURNIE PAR L’AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN Liaisons fluviales

Aucune nouvelle infrastructure ne sera construite pour soutenir ce réseau. Les liaisons se feront entre des quais d’embarquement existants, dont le quai Jacques-Cartier, dans le Vieux-Port, et celui du parc de la Promenade-Bellerive.

Les deux liaisons vers Boucherville accosteront au quai municipal de l’endroit, les visiteurs de l’île Sainte-Hélène débarqueront au quai du parc Jean-Drapeau, et le quai Les Chaloupiers de Montréal servira de port dans PAT.

Les embarcations devront compter un minimum de 45 places, sauf celles desservant Longueuil et l’île Sainte-Hélène, qui devront en contenir au moins 80. Elles devront aussi être munies « de supports sécuritaires pour l’amarrage des vélos à bord, à raison d’un minimum de 15 % de la capacité des bateaux ». Cela correspond à 3 vélos par tranche de 20 passagers.

L’ARTM précise qu’elle « utilisera les services de tierces parties » pour faire des visites des embarcations une fois par semaine.

Cinq lots non contestés

En plus de mandater l’ARTM pour créer de nouvelles liaisons fluviales, le ministère des Transports du Québec (MTQ) lui ordonne de reprendre des services anciennement financés par des municipalités. C’est le cas de la liaison du Vieux-Port en direction de l’île Sainte-Hélène et de Longueuil, et de la traverse entre la Promenade-Bellerive et l’île Charron, que l’ancienne administration de la Ville de Longueuil avait refusé de renouveler en 2021 pour des raisons de coûts.

Deux nouvelles liaisons seront créées vers Boucherville, et l’ARTM va renouveler la liaison entre le Vieux-Port et le secteur de Pointe-aux-Trembles, un projet qui était déjà cher à l’ancienne mairesse d’arrondissement Chantal Rouleau, des années avant qu’elle devienne ministre déléguée aux Transports et responsable de la Métropole.

L’appel d’offres de l’ARTM, fermé depuis le 11 mars, était divisé en cinq lots, un de ceux-ci incluant les navettes de l’île Sainte-Hélène et de Longueuil. Aucun des lots n’a été contesté, selon les résultats d’ouverture des soumissions disponibles sur le site électronique d’appel d’offres (SEAO) du Québec.

Navettes maritimes du Saint-Laurent, une entreprise du Groupe AML, a soumis une offre de près de 1,5 million pour reprendre le service qu’elle assurait entre le Vieux-Port, l’île Sainte-Hélène et Longueuil, en 2019. L’entreprise Croisières Navark a été la seule à présenter des soumissions pour les quatre autres liaisons, qui totalisent un peu plus de 5,3 millions.

Si l’ARTM devait attribuer les contrats aux prix soumis par les deux croisiéristes, la facture s’établirait à un total de 6 765 507 $ pour la période de juin à octobre.

Trajets et horaires prévus 1. Vieux-Port–Pointe-aux-Trembles (PAT) Du 4 juin au 18 septembre, 7 jours par semaine Départs toutes les 45 minutes à partir de PAT vers le Vieux-Port, de 7 h à 18 h 15. Départs en direction inverse de 7 h 45 à 18 h 15. Services supplémentaires le vendredi et le samedi soir, de 19 h à 21 h 15 Services supplémentaires le samedi et le dimanche du 24 septembre au 16 octobre 2. Vieux-Port–Boucherville Du 4 juin au 18 septembre, 7 jours par semaine Départs toutes les 45 minutes de Boucherville vers le Vieux-Port, de 6 h 45 à 18 h. Départs en direction inverse de 7 h 30 à 18 h 45. Services supplémentaires le vendredi et le samedi soir, de 18 h 45 à 21 h 3A. Vieux-Port–île Sainte-Hélène–Longueuil Du 4 juin au 18 septembre, 7 jours par semaine Départs toutes les 60 minutes à partir du Vieux-Port, de 9 h à 19 h. Le service se poursuit en continu entre les trois destinations jusqu’à 19 h 50. Services supplémentaires* le vendredi, le samedi et le dimanche soir, de 20 h à 22 h 50 3B. Vieux-Port–île Sainte-Hélène Du 18 juin au 5 septembre, les samedis, dimanches et jours fériés seulement Départs toutes les 60 minutes à partir du Vieux-Port, de 9 h 30 à 21 h 30*. Départs en direction inverse de 10 h à 22 h*. * L’appel d’offres précise qu’une « validation de la faisabilité technique de la navigation devra être effectuée » pour confirmer ces trajets les soirs de feux d’artifice de l’International Loto-Québec. 4. Promenade-Bellerive–île Charron (Longueuil) Du 24 juin au 5 septembre, le samedi, le dimanche et les jours fériés seulement Départs toutes les 60 minutes de la Promenade-Bellerive, de 10 h à 17 h. Départs en direction inverse, de 10 h 30 à 17 h 30. 5. Promenade-Bellerive–Boucherville Du 6 juin au 14 octobre, 7 jours par semaine Départs toutes les 45 minutes de Boucherville vers la Promenade-Bellerive, de 5 h 45 à 20 h 45 Départs toutes les 45 minutes dans la direction opposée, de 6 h 30 à 21 h 30 Source : appel d’offres public, ARTM