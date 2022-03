Sutton, c’est en Estrie ou dans les Cantons-de-l’Est ? La région administrative 05 pourrait bientôt avoir pour seul nom Cantons-de-l’Est. Mais sur le terrain, les Estriens sont divisés quant à la dénomination à choisir pour leur région.

Émilie Bilodeau La Presse

« Moi, j’ai toujours dit Estrie et je vais continuer à dire Estrie ! », lance Réal Rousseau, devant un casse-croûte de Danville. L’homme de 78 ans a toujours habité dans les environs de Sherbrooke, et personne ne va lui faire changer d’idée, dit-il d’un ton catégorique.

Le débat sur le nom de la région a été relancé en juillet dernier, quand les MRC de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi, autrefois en Montérégie, sont passées en Estrie à la demande du ministre responsable de la région, François Bonnardel.

Les frontières de la région administrative de l’Estrie et de la région touristique des Cantons-de-l’Est sont devenues exactement les mêmes. La Table des MRC a donc demandé au gouvernement qu’un seul et unique nom soit utilisé : les Cantons-de-l’Est. Une consultation publique a été lancée en novembre et un rapport sera remis à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, à la fin du mois d’avril.

La municipalité de Stanstead, qui compte 2800 habitants, dont la moitié sont anglophones, ne s’est pas prononcée durant la consultation publique. « D’après moi, c’est un gros débat qui ne fera pas une grande différence », souligne le maire Jody Stone, lors du passage de La Presse dans son village.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE La municipalité de Stanstead, à la frontière avec les États-Unis, ne s’est pas prononcée dans le cadre de la consultation publique.

« Même si le gouvernement choisit Cantons-de-l’Est, le mot Estrie va continuer d’exister. À preuve, on a plein d’entreprises qui ont le mot Estrie dans leur nom », dit celui qui est né et a toujours habité à Stanstead, près de la frontière américaine.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Même si la région administrative change de nom de l’Estrie pour les Cantons-de-l’Est, le mot Estrie risque de continuer à exister notamment dans le nom de certains commerces.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Mais les références à l’appellation des Cantons-de-l’Est trouvent aussi leur place. Ici, une indication du chemin des Cantons, à Stanstead

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE On remarque la même chose à Coaticook, par exemple aux Galeries des Cantons.





Lorsqu’il discute, le maire utilise plus souvent le mot « Estrie » en français, mais « Eastern Townships » en anglais.

Au bazar, à quelques rues de là, Sylvie Boudreau affirme qu’elle se sert des deux appellations pour désigner sa région. « Je dis les deux, mais je préfère Estrie, parce que c’est plus court », explique-t-elle en se promenant à travers les marchands d’antiquités, d’artisanat et de babioles.

La directrice générale du bazar se questionne toutefois sur la nécessité de tenir un tel débat. Selon elle, il y a des enjeux plus importants, comme l’économie. Les commerces de la région souffrent de la pandémie et de l’absence de touristes américains depuis deux ans. Mme Boudreau critique aussi les coûts qu’impliquent une consultation publique et un changement de nom.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Sylvie Boudreau, directrice générale du bazar de Stanstead

Je vais dire quelque chose qui peut me mettre dans le trouble, mais ça me donne l’impression que cette idée, c’est celle d’un fonctionnaire qui avait besoin de justifier son emploi. Sylvie Boudreau, directrice générale du bazar de Stanstead

Réal Rousseau partage cet avis. « Eille, combien ça coûte, changer le nom d’une région administrative ? », se demande-t-il avant de quitter avec sa poutine le casse-croûte La Reine de la patate. « On devrait rester avec l’Estrie parce qu’un changement, ça va coûter de l’argent. […] C’est ridicule ! C’est de l’argent gaspillé, de l’argent jeté à l’eau. »

Cantons-de-l’Est pour les vacances

Au salon La Petite coifferie, les clientes parlent rarement du nom que devrait porter – ou pas – la région. « Il s’en dit bien des choses dans un salon de coiffure, mais ça, ce n’est pas un sujet dont on me parle beaucoup depuis deux ans », raconte Catherine Théberge, propriétaire du commerce situé rue Principale, à Granby.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Catherine Théberge et Charlotte Delorme, au salon La Petite coifferie

« Moi-même, je n’y ai jamais vraiment pensé. Je ne m’étais jamais arrêtée à ça. Je viens de Québec, mais j’habite à Granby depuis 25 ans. Dans ma tête, les Cantons-de-l’Est, ça sonne comme vacances. L’Estrie, ça sonne plus administratif », ajoute la coiffeuse, ciseaux et peigne à la main.

Elle n’est pas la seule à penser ainsi. Le nom « Estrie » est plus souvent associé au développement économique alors que « Cantons-de-l’Est » réfère au tourisme, révèle un sondage réalisé en 2019 par Vision Attractivité, organisme fondé par Tourisme Cantons-de-l’Est. Plus précisément, 52 % des Estriens ont associé les occasions d’emplois à l’Estrie, contre 12 % aux Cantons-de-l’Est. En revanche, 51 % des répondants ont associé le tourisme aux Cantons-de-l’Est plutôt qu’à l’Estrie (32 %).

Charlotte Delorme, une cliente du salon de coiffure, a quand même une préférence. « Je suis née dans les Cantons-de-l’Est et j’aimerais que l’Estrie redevienne les Cantons-de-l’Est. Mais bon, je ne ferai pas de crise pour ça », dit-elle avec un sourire que l’on devine derrière son masque.

Le cas de Granby

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Granby, deuxième ville en importance de l’Estrie

Granby a toujours fait partie de la région touristique des Cantons-de-l’Est. La ville de la Haute-Yamaska est toutefois passée de la région administrative de la Montérégie vers l’Estrie en juillet 2021. Elle est ainsi devenue la deuxième ville en importance de l’Estrie, après Sherbrooke.

« Est-ce qu’on est en Montérégie, en Estrie, dans les Cantons-de-l’Est… ça devient mêlant », souligne Charlotte Delorme.

Dans l’un des plus petits villages de l’Estrie, à Kingsbury, Amélie Tremblay croit aussi que les deux appellations portent à confusion.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Amélie Tremblay habite Kingsbury, un des plus petits villages de l’Estrie

Estrie et Cantons-de-l’Est, pour moi, ç’a toujours représenté la même chose. Je ne pensais même pas qu’il y avait une distinction. Amélie Tremblay, qui a toujours habité aux alentours de Sherbrooke

« Ce serait peut-être plus simple que la région porte un seul nom, que ce soit l’Estrie ou les Cantons-de-l’Est. Quand je l’écris, je préfère Estrie », explique la femme devant sa maison centenaire, jaune et mauve.

Plus de 500 opinions

Le président de la Table des MRC de l’Estrie balaye du revers de la main les critiques qui croient que la région devrait se concentrer sur d’autres priorités.

Ça fait des années qu’on parle de l’Estrie et des Cantons-de-l’Est, qu’on dénombre deux noms. Il fallait prendre le temps de vider la question une fois pour toutes. Hughes Grimard, président de la Table des MRC de l’Estrie

« Avec l’ajout de deux nouveaux territoires [en Estrie], si on veut clore la question une fois pour toutes, c’est là qu’il faut en parler, pas dans deux ou quatre ans », ajoute Hughes Grimard, au téléphone.

La Table des MRC s’est prononcée en faveur du nom Cantons-de-l’Est dès 2019, mais un changement tout récent parmi les élus a fait en sorte que l’organisation ne prend plus position publiquement. « La ministre a l’ensemble des informations et ce sera au gouvernement du Québec de prendre une décision. La balle est dans leur camp pour prendre la meilleure décision pour l’avenir de la région », s’est contenté de dire M. Grimard.

Lors de la consultation publique qui s’est achevée il y a une semaine, la Commission municipale du Québec (CMQ) a reçu plus de 500 opinions. « Les avis ont été très partagés », note Isabelle Rioval, conseillère stratégique de la CMQ. Le juge administratif Alain Roy doit rendre un rapport d’ici la fin du mois d’avril, et c’est le Conseil des ministres qui tranchera une fois pour toutes sur la question de l’Estrie et des Cantons-de-l’Est.