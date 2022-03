Postulants à titre de famille d’accueil de proximité

« Ce n’est pas du cheap labor », affirme le ministre Carmant

Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, se défend de traiter les « postulants à titre de famille d’accueil de proximité » comme de la main-d’œuvre peu chère et promet de payer rétroactivement les sommes dues après la période d’évaluation de six mois.