Alice Girard-Bossé, Marissa Groguhé, Henri Ouellette-Vézina, Mayssa Ferah et Léa Carrier ont tous débuté comme stagiaires à La Presse avant d’y être journalistes.

La salle de rédaction de La Presse accueillera six journalistes et un photojournaliste pour des stages rémunérés à l’été 2022. Quatre stages seront réservés à des personnes issues de la diversité.

La Presse

« C’est une occasion unique pour de jeunes aspirants journalistes d’apprendre le métier dans un cadre stimulant, aux côtés de reporters et chroniqueurs chevronnés », dit Jean-François Bégin, directeur principal, Information, lui-même issu du programme de stage de La Presse.

Ces stages permettent aux stagiaires d’exercer dans l’une des salles de rédaction parmi les plus innovantes. C’est l’occasion de travailler dans un environnement réel, de s’initier aux rudiments du métier de journaliste ou de photographe et de publier des articles ou des photos sur l’une de nos nombreuses plateformes.

Les stages débuteront en juin pour une durée de huit semaines. Nos journalistes encadreront les stagiaires. La Presse renoue ainsi avec sa tradition de stages d’été. Isabelle Hachey, Rima Elkouri, Maxime Bergeron, Chantal Guy, Ariane Lacoursière et Alexandre Pratt ont tous débuté comme stagiaires.

La période de candidatures se termine le 8 avril prochain.

Diversité

À La Presse, nous souhaitons que notre salle de rédaction soit davantage le reflet de la société et qu’elle englobe une multitude de cultures, de groupes ethnoculturels et linguistiques, de genres, d’orientations sexuelles, de groupes d’âge et de religions.

Depuis 2017, La Presse a offert des stages rémunérés à 16 journalistes issus de la diversité. Plusieurs poursuivent aujourd’hui une carrière de journaliste. Mayssa Ferah, journaliste aux actualités générales à La Presse, et Marissa Groguhé, journaliste à la section Arts et être de La Presse, font partie du groupe.