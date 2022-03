« Sauver l’Ukraine » : la communauté ukrainienne lance une campagne de financement d’urgence pour encourager les Québécois à donner à la Croix-Rouge, en soutien à la crise humanitaire dans son pays d’origine.

Lila Dussault La Presse

Des images et des vidéos pour encourager les Québécois à se mobiliser face à la crise humanitaire en Ukraine feront leur apparition dans le réseau de transports en commun de Montréal dès lundi. Les fonds amassés par la campagne « Sauver l’Ukraine » seront donnés à la Croix-Rouge canadienne pour répondre aux besoins humanitaires sur le terrain.

« Ça fait un petit bout qu’on ramasse des sommes, mais là, on est poussés par l’urgence », explique Gregory Bedik, porte-parole de la campagne et membre du Congrès ukrainien canadien au Québec.

L’homme de 58 ans est en contact avec des membres de sa famille élargie dans l’ouest de l’Ukraine.

« Ce qui se passe, on le sait, on a des contacts directs, on le voit, on en parle avec nos familles : la Russie vise la population en général, pas seulement les militaires », dénonce-t-il.

On avait besoin de s’unir en une voix, pour augmenter notre pouvoir de donner et de sauver l’Ukraine. Gregory Bedik, porte-parole de la campagne « Sauver l’Ukraine »

Les Québécois d’origine ukrainienne comme lui profitent de cette campagne pour lancer un défi aux entreprises : si les employés se mobilisent pour organiser des collectes de fonds, ils s’engagent à égaler la somme des dons amassés.

Crise humanitaire

« Tout le monde ramasse du linge à envoyer, mais c’est difficile d’envoyer ça en Ukraine, explique Gregory Bedik. Ce qui est important, c’est d’envoyer de l’argent pour aider ceux qui vivent dans un champ de bataille. »

Plus de 1,5 million d’Ukrainiens ont déjà fui leur pays, selon les dernières données de l’Organisation des Nations unies (ONU). Le haut-commissaire de l’ONU pour les réfugiés, Filippo Grandi, a qualifié cette vague de « crise des réfugiés la plus rapide en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale ».

Le Programme alimentaire mondial des Nations unies met aussi en garde contre une crise de la faim imminente en Ukraine, un important fournisseur mondial de blé. Selon ses données, des millions de personnes auront besoin d’une aide alimentaire « immédiatement ».

Avec l’Agence France-Presse