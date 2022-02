Sous-financement de la DPJ au Nunavik

Demande d’action collective contre Québec et Ottawa

Au nom des jeunes vivant au Nunavik qui ont été pris en charge par le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) et de ceux qui n’ont pas reçu les services nécessaires, deux femmes inuites veulent intenter une action collective contre Québec et Ottawa, en dénonçant « le traitement discriminatoire de longue date des enfants, adolescents et familles » vivant dans cette région nordique.