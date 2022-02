(Québec) L’un des organisateurs du convoi pour Québec s’est félicité samedi que cette deuxième fin de semaine de manifestation contre les mesures sanitaires se déroule de manière globalement pacifique et demande maintenant « un retour d’ascenseur » au gouvernement.

Gabriel Béland La Presse

« On n’a pas brassé rien. On est ici pacifiquement. Ça fait deux fois qu’on le fait malgré que les médias nous plantent et nous rentrent dedans. J’espère qu’on va avoir un retour d’ascenseur du gouvernement », a lancé Bernard Gauthier à une foule de quelques milliers de personnes massée samedi devant l’Assemblée nationale du Québec.

« Je veux féliciter les guerriers à Ottawa », a ajouté celui qui se fait appeler « Rambo », sans préciser s’il faisait allusion aux manifestants ou aux policiers qui tentent de les déloger dans la capitale fédérale.

Les organisateurs du convoi n’ont pas été satisfaits par l’assouplissement des mesures sanitaires annoncé par le gouvernement de François Legault.

Ils en ont contre le maintien de l’obligation pour les élèves de porter le masque à l’école et ils craignent que le passeport vaccinal, dont l’utilisation sera abandonnée complètement à compter du 14 mars, ne soit imposé de nouveau. Ils réclament la fin de l’urgence sanitaire. Certains organisateurs ont réclamé la démission du premier ministre.

PHOTO JACQUES BOISSINOT, LA PRESSE CANADIENNE

Largement pacifique

Bien qu’ils aient annoncé à l’origine vouloir « jammer » Québec, les manifestants ont une fois de plus suivi les consignes des policiers samedi. Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a établi des règles strictes pour les camions, qui ne pouvaient se stationner qu’à quelques endroits précis.

Le corps de police refuse de dévoiler son plan tactique, mais il est probable que les dizaines de camions arrivés samedi à Québec ne pourront rester sur place plusieurs jours, comme c’est arrivé à Ottawa. Lors de la première venue du « convoi de la liberté » le 5 février, les policiers de Québec avaient demandé à tous les camions de partir le dimanche.

Le SPVQ dénombrait trois arrestations vers midi. « La majorité des manifestants respectent et honorent leur entente de vouloir manifester pacifiquement », indiquait le corps de police.

La foule présente est difficile à évaluer, puisque les manifestants et leurs véhicules occupent une vaste zone et ne sont pas concentrés à un seul endroit. Le SPVQ ne fournit pas d’estimation et les organisateurs refusent de parler aux médias.

Ce sont certainement quelques milliers de manifestants qui ont convergé vers l’Assemblée nationale samedi. Une manifestation est aussi prévue dimanche.

PHOTO JACQUES BOISSINOT, LA PRESSE CANADIENNE Bernard Gauthier serre la main d’un manifestant.

Les manifestants se sont rassemblés devant une scène à la Fontaine de Tourny. La foule dansait et des toutous ont même été distribués.

Les pancartes des manifestants portent des messages variés. Plusieurs dénoncent le port du masque chez les enfants, d’autres encore les médias, ou encore le « passeport nazitaire », une comparaison au régime nazi.

« On est ici pour les enfants obligés de porter le masque à l’école », a dit Sébastien Houde, un camionneur de la région de Drummondville.

Lui et son ami Éric Leblanc ont fait le voyage dans un autobus scolaire. « J’ai vu des enfants entrer dans l’autobus et ils avaient oublié leur masque et dans leurs yeux c’était la terreur. Ils vivent dans la peur », a expliqué M. Leblanc, lui-même chauffeur d’autobus scolaire.

M. Houde assure qu’il n’est pas antivaccin. Mais ajoute qu’il craint pour la sécurité des enfants qui le reçoivent. Il doute aussi de la sévérité de la pandémie de COVID-19.

« En Afrique eux autres ils savent c’est quoi une pandémie. Une pandémie c’est quand il y a des fosses communes et des tas de morts. Là c’est juste des mensonges », estime-t-il.

Les organisateurs du « convoi de la liberté » n’accordent pas d’entrevues et désapprouvent le travail des médias. Bernard Gauthier, croisé samedi midi par La Presse, a simplement ignoré nos demandes d’entrevue.