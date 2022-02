(Ottawa) Il sera interdit d’amener des enfants ou des adolescents à un rassemblement illégal. Ils n’auront pas non plus le droit de se trouver à proximité. Cette mesure fait partie d’un des deux règlements adoptés mardi pour préciser la portée du décret qui proclame l’état d’urgence.

Mylène Crête La Presse

Les deux règlements, l’un sur les mesures d’urgence et l’autre sur les mesures d’urgence économiques, n’avaient pas été rendus publics au moment où ces lignes étaient écrites. De hauts fonctionnaires ont toutefois donné quelques indications lors d’un breffage technique à l’intention des médias mardi en fin d’après-midi.

Il sera désormais interdit d’organiser des rassemblements publics qui pourraient nuire à la circulation et à la sécurité des personnes et des biens, perturber le commerce ou entraver le fonctionnement des infrastructures essentielles. Cette mesure s’appliquera aussi à ceux qui donnent leur appui à ces rassemblements.

Il sera également interdit de voyager au Canada pour appuyer ces rassemblements illégaux tout comme il sera interdit d’apporter de l’équipement ou du carburant aux participants.

Les manifestants ne pourront plus bloquer la circulation autour d’un aéroport, comme ils avaient tenté de le faire la semaine dernière à Ottawa en roulant lentement en camion dans le secteur. Ces mesures s’appliqueront aussi aux ports, gares, les équipements pour les services publics et l’électricité, corridors commerciaux, hôpitaux et les postes frontaliers.

Le gel des biens s’appliquera à tous les fonds détenus dans n’importe quel type de compte d’une institution financière et aux actifs numériques comme la cryptomonnaie. Ces institutions pourront procéder après avoir obtenu de l’information de la police sans craindre les poursuites judiciaires.

Un peu plus tôt dans la journée, le décret proclamant l’état d’urgence « dans tout le pays » a été publié. À première vue, il n’exclut pas le Québec ou toute autre province récalcitrante. Le premier ministre Justin Trudeau avait affirmé la veille en conférence de presse que ces mesures seraient « ciblées géographiquement ». Le décret donne à la Gendarmerie royale du Canada le pouvoir d’appliquer les lois municipales et provinciales.

« Ottawa a perdu le contrôle sur Ottawa. Pourtant la situation au pont des Ambassadeurs a été réglée sans la Loi sur les mesures d’urgence. La situation à Coutts et la saisie d’arme s’est faite sans la Loi sur les mesures d’urgence. La situation au Québec a été très bien gérée sans la Loi sur les mesures d’urgence », a énuméré le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, lors de la période des questions.

« Est-ce que le premier ministre se magasine son moment just watch me en imposant une loi au Québec contre le Québec ? », a-t-il demandé un peu plus tard, citant la phrase célèbre de Trudeau père avant d’invoquer la Loi sur les mesures de guerre lors de la crise d’Octobre.

« Cette Loi sur les mesures d’urgence s’applique contre les barricades illégales, les occupations illégales qui se trouvent à surgir ici et là partout au pays, a répondu le premier ministre. C’est une réponse qui est responsable, qui est proportionnée, qui est limitée et dans le temps et dans son application géographique et qui est toujours en train de protéger les valeurs et les libertés à l’intérieur de la Charte des droits et libertés. »

Comme il s’agit de la première fois que le gouvernement invoque la Loi sur les mesures d’urgence depuis son adoption en 1988, il nage en terrain inconnu et peine à répondre aux questions des journalistes. Selon toute vraisemblance, la proclamation de l’état d’urgence est entrée en vigueur lundi. Le gouvernement a maintenant sept jours de séance pour présenter une motion à la Chambre des communes et au Sénat, ce qui le mène à la première semaine du mois de mars. Si cette motion n’est pas adoptée par les deux chambres, l’état d’urgence sera révoqué.

« Je crois que nous avons suffisamment de soutien pour qu’elle passe, donc le plus gros enjeu est d’avoir autant de soutien du Parlement que possible », a affirmé le leader du gouvernement à la Chambre des communes, Mark Holland. Le gouvernement Trudeau étant minoritaire, il a besoin de l’appui d’au moins un autre parti pour faire passer la motion. Le chef néo-démocrate avait déjà indiqué la veille que son parti allait voter en faveur.

Au Sénat, cela pourrait être plus ardu. « Quand on regarde le cadre prévu dans la loi, le gouvernement doit épuiser ses moyens », a fait valoir en entrevue le sénateur conservateur Claude Carignan. Ils ont été capables de débloquer le pont Ambassador avec la police, donc pourquoi est-ce qu’ils ne seraient pas capables de faire ça à Ottawa ? »

La question qui demeure est comment les autorités réussiront à faire appliquer ces mesures d’urgence jusqu’au vote puisque la police d’Ottawa a échoué à faire appliquer la loi et les règlements municipaux depuis le début de « convoi de la liberté » il y a 19 jours.