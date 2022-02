Les résidants du centre-ville d’Ottawa ont enduré une semaine de klaxons de camions, de rues bloquées et de railleries raciales de la part de participants agressifs.

(Ottawa) La manifestation des camionneurs à Ottawa, opposés à la vaccination obligatoire pour traverser la frontière, ne montre aucun signe d’essoufflement après une semaine de perturbations au centre-ville et à proximité de la Colline du Parlement.

La Presse Canadienne

Alors que les contre-manifestants se préparent à descendre dans les rues d’Ottawa et de plusieurs autres villes canadiennes, la lutte pour mettre fin au conflit d’une semaine avec les manifestants opposés à la vaccination et aux autres restrictions en lien avec la COVID-19 est entrée dans l’arène judiciaire.

Un avocat d’Ottawa doit se présenter devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario pour plaider un recours collectif au nom de milliers de résidants de la ville demandant des millions de dollars en dommages-intérêts et une injonction « interdisant la continuité de la nuisance ».

Ottawa et plusieurs autres villes du Canada s’efforcent de faire en sorte que les manifestations contre les mandats de vaccination et autres restrictions de santé publique demeurent pacifiques.

Le service de police d’Ottawa (SPO) s’attend à ce que d’autres protestataires viennent prendre la relève en fin de semaine avec l’arrivée de quelque 400 camions et 2000 manifestants à pied.

PHOTO PATRICK DOYLE, LA PRESSE CANADIENNE Un convoi de tracteurs et de camions en direction d’Ottawa

Les résidants du centre-ville d’Ottawa ont enduré une semaine de klaxons de camions, de rues bloquées et de railleries raciales de la part de participants agressifs. De nombreux habitants ont exprimé leur frustration alors que peu de choses ont changé depuis le début de la manifestation, la qualifiant d’occupation.

« Tout le monde s’attend à ce que ce soit un évènement agréable et sûr. Cependant, il existe toujours ce danger sous-jacent pour toutes les minorités visibles, toutes les personnes de la communauté LGBTQ », a déclaré samedi en entrevue un résidant d’Ottawa et organisateur d’une contre-manifestation, Mackenzie Demers.

« Ces occupants, ils sont dangereux. Ils ont des camions. Il y a des rumeurs selon lesquelles il y a des armes. », a ajouté M. Demers.

Un avocat d’Ottawa, Paul Champ, a déposé un recours collectif au nom de milliers de résidants qui réclament des millions de dollars en dommages et intérêts pour nuisance. La requête nomme les organisateurs de la manifestation Tamara Lich, Patrick King, Chris Barber et d’autres comme défendeurs.

Me Champ devrait comparaître samedi lors d’une audience en ligne au nom des membres proposés du recours – toutes les personnes qui résident à Ottawa de la rue Bay à la rue Elgin et de la rue Lisgar à la rue Wellington.

« Chers résidants d’Ottawa, vous n’êtes pas obligés d’adhérer formellement au recours collectif. Si vous habitez dans le secteur, vous êtes automatiquement membres. Pour ceux qui m’ont contacté afin que la zone soit élargie parce que les camions y klaxonnent aussi, nous allons bientôt examiner cette question », a écrit Me Champ sur Twitter.

« Le bruit incessant des sirènes et des klaxons de train à haut niveau de décibels nuit considérablement à l’utilisation et à la jouissance privée des maisons des membres du groupe, peut-on lire dans la déclaration du recours collectif. […] Le comportement est totalement déraisonnable et injustifié. »

La requête indique que des personnes ont subi des blessures et des dommages-intérêts pour détresse émotionnelle et mentale ; difficulté de concentration ; entrave à la jouissance paisible de la maison ; maux de tête ; et difficulté à dormir. Elle demande 100 dollars par jour pour chaque personne qui a souffert des tactiques des manifestants.

La requête contient des allégations qui n’ont pas été prouvées devant les tribunaux.

Un ancien ministre de la Justice a exhorté la ville d’Ottawa à se tourner vers les tribunaux afin d’obtenir une injonction contre les camionneurs protestataires pour le bruit excessif enduré au cours de la semaine.

Allan Rock, qui a servi pendant une décennie au cabinet du premier ministre libéral Jean Chrétien, a déclaré qu’une ordonnance du tribunal pourrait habiliter la police à expulser les manifestants.

« La sanction pour avoir désobéi à une ordonnance du tribunal, bien sûr, pourrait être un outrage au tribunal. Donc, je pense que c’est un recours beaucoup plus puissant pour la police et les autorités », a déclaré M. Rock dans une entrevue.

« Si vous désobéissez à cette ordonnance du tribunal, il appartient au tribunal de décider si cela équivaut à un outrage. Et cela pourrait entraîner une série de sanctions, y compris la prison. », a ajouté l’ancien ministre de la Justice.

Les responsables communautaires ainsi que les résidants d’Ottawa devaient également défiler en solidarité avec les contre-manifestants samedi. Certains résidants étaient ambivalents quant à savoir s’ils allaient descendre dans la rue ou si cela ferait une différence.

« J’ai comme l’impression qu’il s’agit d’un geste futile et stupide, et la dégradation de notre vie politique m’a découragé ce matin », a déclaré un résidant d’Ottawa, Jeremy Owen, qui a organisé une pétition en ligne appelant la police d’Ottawa à expulser les manifestants.

En guise de solidarité, d’autres camionneurs d’un bout à l’autre du pays ont décidé d’organiser des manifestations similaires où se mélangent odeurs de diesel et bruit de klaxons incessants, au grand dam des citoyens qui habitent dans les alentours. Ces manifestants opposés aux mesures sanitaires de leur province ont ciblé les villes de Québec, Toronto, Winnipeg, Regina, Victoria et la petite municipalité de Coutts, en Alberta, située près d’un poste frontalier.

Les corps policiers de ces villes disent avoir tiré des leçons de ce qui est qualifié d’occupation par les citoyens d’Ottawa et des élus municipaux. Ils ont mis au point des stratégies pour protéger leurs infrastructures et des couloirs de circulation prioritaires, comme ceux menant vers les hôpitaux, tout en misant sur la prévention des incidents violents.

Les policiers sont très nombreux sur les sites des manifestations annoncées, bloquant plusieurs accès routiers et appliquant à la lettre les règlements municipaux et ceux liés à la sécurité routière.

Par ailleurs, le site de financement participatif GoFundMe compte maintenant rembourser ou rediriger vers les organismes de bienfaisance la grande majorité des 10 millions de dollars amassés par les manifestants à Ottawa, affirmant que l’évènement « est devenu une occupation, avec des rapports de police de violence et d’autres activités illégales ».

Cette décision a été saluée par le Service de police d’Ottawa et le maire Jim Watson.

Toutefois, l’une des organisatrices de la manifestation, Tamara Lich, a réagi dans une vidéo vendredi pour annoncer un nouveau site officiel de dons, le GiveSendGo, basé aux États-Unis.