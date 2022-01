PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE

Les participants du club de course On court Montréal ! (We run Montreal !) ont traversé le pont de la Concorde, le sourire aux lèvres, samedi matin. Ils peuvent malgré tout espérer voir le mercure grimper à partir de lundi, puisqu’une tempête de neige est attendue dans « presque la totalité de la province », a indiqué Annabelle Fillion. « Lundi, il y a un important système dépressionnaire qui remonte la côte est américaine », a expliqué la météorologue.