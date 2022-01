(Montréal) Certaines régions du nord de la vallée du Saint-Laurent font l’objet vendredi matin d’un avertissement de froid extrême émis par Environnement Canada.

La Presse Canadienne

Des températures diurnes maximales d’entre 20 et 25 degrés Celsius sous zéro sont annoncées pour la journée. L’agence fédérale ajoute que des valeurs de refroidissement éolien d’entre -41 et -45 sont prévues pour la nuit prochaine.

Peu avant l’aube, les températures avaient commencé à chuter dans les régions de l’ouest, les premières à être enveloppées par le temps froid. Par exemple, le mercure s’établissait à 31 degrés sous zéro à Val-d’Or.

Les régions visées en début de journée par l’avertissement de froid extrême était celles de l’Abitibi-Témiscamingue, des Laurentides, de la Haute-Mauricie, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de Charlevoix.

Environnement Canada prévient toutefois que les températures des régions québécoises situées plus au sud chuteront elles aussi. Par exemple, samedi, le maximum prévu sera de 17 degrés sous zéro à Montréal et à Gatineau, de moins 18 à Trois-Rivières et à Québec, moins 19 à Rivière-du-Loup, moins 20 à Saint-Georges et moins 21 à Sherbrooke.

Le temps froid persistera dimanche.

Par ailleurs, certains secteurs de l’extrême-est du Québec essuieront une tempête hivernale à compter de ce vendredi. De 30 à 40 centimètres de neige sont attendus aux Îles-de-la-Madeleine. Sur la Basse-Côte-Nord, jusqu’à 50 centimètres pourraient s’abattre au sol les vents souffleront à près de 90 kilomètres à l’heure.