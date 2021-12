PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE

Juin 2021 : Retour des matchs dans les bars et des réactions contagieuses que cela produit. Ici, la huitième de finale de l’Euro 2020 opposant les équipes de la France et de la Suisse, au bar L’Barouf. Les partisans de l’équipe française célèbrent le premier but de leur équipe.