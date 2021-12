Chroniques

Les palmarès de 2021

2021, l’année de la reprise. C’est ce que l’on prévoyait, il y a un an. Mais le mot reprise n’a pas eu la signification que l’on croyait. On espérait une reprise au sens de reprise de l’économie, des voyages, des spectacles, des poignées de main et des embrassades. De la vie, quoi. Ce fut une reprise au sens des reprises de Ma sorcière bien-aimée à Prise 2. La reprise de 2020. La reprise des fermetures, du masque, de la distanciation, du confinement, du virus. De la non-existence, quoi.