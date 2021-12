PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE

Novembre 2021 : visite du chantier de la station McGill du Réseau express métropolitain (REM). Depuis plus d’un an, les équipes sont à l’œuvre pour définir la stratégie de réalisation de cette portion du tunnel, tout en construisant l’une des stations du REM les plus importantes du réseau au cœur de Montréal.