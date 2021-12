(Ottawa) La gouverneure générale annonce mercredi 135 nouvelles nominations au sein de l’Ordre du Canada, dont deux Compagnons, 39 Officiers, un Membre honoraire et 93 Membres.

La Presse Canadienne

L’écrivain Yann Martel et le sénateur Murray Sinclair sont les nouveaux Compagnons de l’Ordre du Canada.

M. Martel est honoré pour sa contribution à la littérature et pour son action philanthropique alors que M. Sinclair est récompensé pour sa défense des questions juridiques autochtones et pour son dévouement à la réconciliation entre les populations autochtones et non autochtones du Canada.

Les chercheurs québécois Carl-Éric Aubin, Roderick R. McInnes et Jacques Yves Montplaisir figurent à la liste des 39 Officiers, tout comme quatre autres Québécois, Neil Bissoondath, Tomson Highway, Louise Trottier et Ian Tamblyn pour leur contribution culturelle.

Trois personnalités québécoises bien connues, l’animateur Marc Labrèche, le musicien Yves Lambert et l’ancien athlète olympique Bruny Surin, font partie de la liste des 93 nouveaux Membres de l’Ordre du Canada.

Les récipiendaires seront invités à recevoir leur insigne des mains de la gouverneure générale Mary Simon lors de cérémonies qui auront lieu à des dates ultérieures.