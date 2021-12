Les centres commerciaux seront-ils ouverts au lendemain de Noël ? Qu’en est-il des services de transport et des banques ? La Presse a préparé une liste des établissements et services qui ouvriront leurs portes entre les 24 et 26 décembre.

Florence Morin-Martel La Presse

24 décembre

Le jour du réveillon, les centres commerciaux, la plupart des boutiques, les épiceries et les pharmacies ouvrent leurs portes, tout comme les restaurants et les stations-service.

Les succursales de la SAQ Express seront ouvertes jusqu’à 19 h, tandis que les autres magasins le seront jusqu’à 17 h. En ce qui concerne la SQDC, les succursales seront ouvertes de 9 h à 17 h.

À Montréal, le Biodôme, la Biosphère, les serres du Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan seront fermés pour une période indéterminée, en raison de la situation sanitaire.

La plupart des bureaux municipaux ferment leurs portes pour la période des Fêtes, tout comme les écocentres de la métropole.

25 décembre

Les magasins et les épiceries à grande surface ferment leurs portes, à l’exception des commerces essentiels comme les pharmacies, les dépanneurs et certaines petites épiceries. Les succursales de la SAQ seront fermées, tout comme celles de la SQDC. Les restaurants peuvent ouvrir pour le 25 décembre.

Pour les 25 et 26 décembre, le réseau de la STM fonctionne selon l’horaire des jours fériés.

Les banques et les caisses ne seront pas ouvertes samedi et dimanche. Les jours fériés seront donc déplacés au lundi 27 décembre et au mardi 28 décembre pour les institutions financières.

26 décembre

Les commerces ouvrent leurs portes le 26 décembre, la plupart entre 10 h et 17 h.

L’ensemble des succursales de la SAQ seront ouvertes dès 13 h et fermeront aux heures habituelles. Même scénario pour les succursales de la SQDC.