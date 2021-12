(Québec) Le maire de Québec a défendu jeudi la décision de son administration, qui entend recommencer à acheter des publicités de la Ville sur les ondes de Radio X et renoncer à une politique mise en place par Régis Labeaume.

Gabriel Béland La Presse

« L’argent public ne peut pas devenir de l’argent politique. Des médias diffusent des contenus, contenus avec lesquels je peux être en total désaccord, le jour où le maire utilise l’argent public pour faire des débats politiques, je pense qu’on a un problème démocratique », a déclaré Bruno Marchand, en marge d’une conférence de presse sur la COVID-19.

Son prédécesseur avait décidé en pleine deuxième vague de retirer tous ses placements publicitaires de CHOI Radio X. Régis Labeaume soutenait en septembre 2020 que la station « banalisait » la pandémie.

L’antenne « constitue un danger pour la santé publique », faisait valoir la Ville de Québec dans un communiqué.

Plusieurs importants annonceurs – Hydro-Québec, Desjardins, Industrielle Alliance et d’autres – avaient emboîté le pas.

Radio X avait lancé une offensive juridique en retour. RNC Média, propriétaire de l’antenne, avait mis en demeure la Ville de Québec en octobre 2020.

« Nous assistons ni plus ni moins à un règlement de compte de la part d’intervenants qui souhaitent depuis longtemps museler CHOI et la faire disparaître du paysage médiatique québécois », écrivait Robert Ranger, président et chef de la direction de RNC Média.

Mais Bruno Marchand avait déjà fait savoir en campagne qu’il réviserait la politique s’il était élu. Jeudi, le maire n’était pas en mesure de dire quand les placements publicitaires reprendront.

« Quand la Ville aura besoin de diffuser des messages d’intérêt public aux gens qui écoutent Radio X, on va le faire. Il n’y a pas de date déterminée, ça dépend de quand on aura besoin de le faire », a-t-il dit.

« Ça n’empêche pas que je suis pour les mesures sanitaires, pro-vaccination, je souhaite que les gens aillent se faire vacciner, appliquent les mesures de distanciation », a tenu à préciser M. Marchand.

« J’ai envie qu’on se sorte de cette crise le plus rapidement possible. Le meilleur on va être pour soutenir ces mesures, pour appliquer les bonnes règles, le plus vite on va s’en sortir. »