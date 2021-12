Novembre Une enfant se recueille devant les fleurs et les bougies allumées à la mémoire de Thomas Trudel, adolescent tué par balle dans le quartier Saint-Michel, à Montréal.

Octobre Un an après avoir perdu la guerre avec son voisin l’Azerbaïdjan, l’Arménie panse ses plaies encore ouvertes. Malgré le cessez-le-feu, la paix reste fragile à la frontière avec l’Azerbaïdjan. Berceau de la chrétienté, le petit pays du Caucase est au centre de tensions géopolitiques avec ses puissants voisins.

Juin Une tornade est passée en plein centre d’un quartier résidentiel de Mascouche, où un homme dans la soixantaine est mort alors qu’il tentait de se réfugier dans un cabanon. Des maisons et des voitures ont également été endommagées, laissant une triste scène dans le quartier.

Juin Anila Ashraf et sa mère, Khalida, ont déposé des fleurs sur le lieu de l’accident qui a fauché la vie d’une famille de quatre personnes, à London, en Ontario. Le conducteur aurait intentionnellement pris pour cible cette famille en raison de sa foi musulmane.

Février Les proches de Meriem Boundaoui, en douleur et sans mots, sur les lieux où cette jeune fille de 15 ans a été tuée sans raison dans une fusillade, à Montréal.

Janvier Scène émouvante et cruelle de recueillement devant la toilette chimique où Raphaël André a été trouvé mort, près du refuge Open Door, sur l’avenue du Parc à Montréal.

Janvier Une femme et sa famille ont établi un commerce dans la carcasse d’une voiture à Cap-Haïtien, en bordure d’une plage de déchets. Ils vendent des souliers.

Durant cette année 2021, nos photographes étaient sur le terrain et ont capté des moments marquants. Des histoires, petites et grandes, qui font que la vie est ce qu’elle est. En cette fin d’année, nous vous présentons des images mémorables. Aujourd’hui, regard sur des moments plus difficiles, parfois marqués par la violence.