Durant cette année 2021, nos photographes étaient sur le terrain et ont capté des moments marquants. Des histoires, petites et grandes, qui font que la vie est ce qu’elle est. En cette fin d’année, nous vous présentons des images mémorables. Aujourd’hui, regard sur la politique québécoise, et sur les campagnes municipale et fédérale.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Février

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, participe à une cérémonie dans le cadre de la toute première « Journée nationale de commémoration à la mémoire des victimes de la COVID-19 » à la place Vauquelin. La mairesse quitte la cérémonie accompagnée de ses invités et de joueurs de cornemuse.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Février

Portrait officiel du premier ministre du Québec, François Legault, réalisé dans le cadre d’une grande entrevue accordée à La Presse

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Août

La campagne électorale est lancée et le chef du Parti libéral du Canada, Justin Trudeau, et la candidate pour la circonscription de Longueuil–Saint-Hubert, Florence Gagnon, visitent l’entreprise ETI à Longueuil.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Août

Le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, est de passage au parc Jeanne-Mance à Montréal, où il s’engage à réduire de 50 % les gaz à effet de serre au pays.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Août

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, est de passage à Anjou, où il fait un peu de boxe (amicale !) avec le candidat Alain Therrien.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Août

Les quatre candidats à la mairie de Montréal (Valérie Plante, Denis Coderre, Balarama Holness et Marc-Antoine Desjardins) participent au Dialogue jeunesse, organisé par l’Institut du Nouveau Monde.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Septembre

Le premier ministre Justin Trudeau participe à un évènement électoral au Québec, dans la circonscription de La Prairie, et s’arrête pour discuter avec une jeune fille.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Septembre

Moment de tendresse entre Justin Trudeau, qui vient d’être réélu, et sa femme, Sophie Grégoire, au milieu du discours de la victoire.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Septembre

C’est devenu une tradition, le premier ministre Justin Trudeau va serrer des mains dans le métro Jarry au lendemain de sa victoire aux élections.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Septembre

Moment volé lors d’un des premiers débats entre Valérie Plante et Denis Coderre, organisé par Tourisme Montréal. Les deux candidats à la mairie se saluent…

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Novembre

Valérie Plante dit au revoir à son mari, Pierre-Antoine Harvey, qui travaille dans son bureau, à la maison, avant d’entreprendre sa journée, en fin de campagne électorale.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Novembre

Valérie Plante vient d’être réélue mairesse de Montréal et se présente au rassemblement de Projet Montréal, à l’Olympia.