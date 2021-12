La Société de transport de Montréal (STM) lance ce lundi un appel public de candidatures afin de pourvoir les deux postes laissés vacants au sein de son conseil d’administration pour représenter les usagers du transport adapté et les usagers généraux des réseaux d’autobus et de métro.

Bruno Bisson La Presse

Les candidats recherchés devront évidemment être des utilisateurs des réseaux de la STM et posséder une expertise particulière pertinente dans des domaines comme le transport, la finance ou l’urbanisme, par exemple, à un moment où le plus gros transporteur public du Québec tente de défendre l’intégralité de ses services dans un contexte budgétaire difficile et incertain. La tâche s’annonce ardue.

La STM est dirigée par un conseil d’administration formé de 10 personnes, en majorité des élus municipaux. Le conseil veille aux grandes décisions d’orientation, d’embauche et de financement d’une entreprise qui gère des actifs de 31 milliards. Avec plus de 10 000 employés et un budget annuel dépassant 1,5 milliard, la STM est la 13e entreprise en importance au Québec.

Avant la pandémie de COVID-19, ses réseaux d’autobus et de métro réalisaient quotidiennement plus de 1,4 million de déplacements à travers l’île de Montréal. Avec la pandémie, l’achalandage a toutefois fondu, les revenus tarifaires se sont évaporés, et l’ensemble des réseaux de transport collectif de la région métropolitaine fait face à un manque à gagner de 1 milliard sur trois ans. Des décisions difficiles pourraient devoir s’imposer dans les mois à venir.

Reprise

« Nous sommes en reprise de pandémie », reconnaît le nouveau président du conseil d’administration de la STM, le conseiller municipal Éric Alan Caldwell. « L’achalandage actuel équivaut à 60 % de ce qu’il était en 2019, avant la COVID-19. Ce sera notre principal défi : regagner l’achalandage d’avant la crise. Le point de vue des usagers sera d’autant plus pertinent qu’on doit gérer dans un contexte de chute drastique des revenus. On veut maintenir les services actuels, mais on sait que l’argent n’est pas au rendez-vous. »

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Éric Alan Caldwell, nouveau président du conseil d’administration de la STM

La nouvelle vice-présidente de la STM, Laurence Parent, estime quant à elle que les candidats recherchés doivent posséder « un sens critique, une bonne capacité d’analyse, une facilité de travailler en équipe ». Jusqu’au mois dernier, c’est elle qui représentait les usagers du transport adapté au conseil. Son poste devient vacant avec sa nomination à la vice-présidence, confirmée le 2 décembre par le conseil d’agglomération de Montréal.

« C’est sûr qu’on porte un chapeau et qu’on a une expertise, dit-elle, mais autour de la table du conseil, on est tous d’abord et avant tout des clients et des clientes du transport collectif. Quand on siège en tant que représentante de la clientèle, on va s’attendre à ce que tu portes leur parole. Malgré ça, je n’ai jamais senti que les gens se cantonnaient à leur titre au sein du conseil. »

Une première en 12 ans

C’est la première fois depuis 2009 que le poste de représentant des usagers généraux de la STM ne sera pas occupé par… le président de la STM. En effet, cette année-là, Michel Labrecque, candidat du maire Gérald Tremblay, avait été battu aux élections municipales. L’administration l’avait alors nommé représentant des usagers pour qu’il puisse siéger au C.A. en tant que non-élu. Le scénario s’est répété quatre ans plus tard lors de l’élection du maire Denis Coderre, avec son candidat-vedette, l’ex-journaliste Philippe Schnobb. Nommé président de la STM en 2013, et non élu, il a siégé au C.A. jusqu’au mois dernier à titre de « représentant des clients du transport collectif ».

En nommant le conseiller municipal Éric Alan Caldwell à la présidence de la STM, l’administration de Valérie Plante renoue avec la tradition de désigner un élu à cette importante fonction. M. Caldwell était responsable des transports et de l’aménagement au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal au cours des quatre dernières années.

Le formulaire de candidature, les modalités et « le profil des compétences recherchées » pour ces deux postes seront mis en ligne lundi sur le site internet de la STM. Les candidatures seront acceptées jusqu’au 27 décembre et analysées par le Secrétariat corporatif de la STM. Le C.A. de la STM fera ses recommandations au conseil d’agglomération de Montréal, qui aura la décision finale sur ces nominations. L’annonce est prévue à la fin de janvier 2022.